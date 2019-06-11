İzmir-Manisa kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
Manisa-İzmir yolunda aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
|11 Haziran 2019 21:15
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