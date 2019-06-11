'Drift' yapan 3 sürücüye para cezası

Konya'da farklı noktalarda 'drift' yapan 3 sürücüye, 5 bin 10'ar lira para cezası uygulanırken ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Üçler Caddesi'nde 42 DAP 07 plakalı otomobilin sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu saatlerde aracıyla 'drift' yaptı. O anlar da, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, aracın plakasından sürücünün kimliğini belirleyip 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 5 bin 10 lira ceza uygulayıp, 2 ay süreyle ehliyetine el koydu

Selçuklu ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde de 42 DJ 845 ve 42 ABU 294 plakalı araçların sürücüleri, gece saatlerinde drift yaptı. Drift anlarının görüntülenmesi üzerine polis, sürücülerin kimliğini belirleyip 5 bin 10'ar lira paraca cezası uygulayıp ehliyetlerine 2 ay süreyle el koydu. Görüntüler üzerinden araç plakalarına ceza yazılabildiğini hatırlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Ekipler Amiri Ömer Yanık, Yaptığımız her hareket gözlemleniyor. Hem kendi etrafımızdan hem cep telefonu kameraları vasıtasıyla bir şekilde bize ulaşıyor. Vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz dedi.