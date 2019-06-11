Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı başladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımları sürüyor. Vadide yıkımı gerçekleşen tesis sahibinin akrabası olan Adnan Çağatay, üzgün olduklarını söyledi. Çağatay, Üzgünüz, mağduruz. 3 milyon lira yatırmışlar tesise, bu kadar kolay yıkılmaması gerekiyordu. İmarın girmesi gerekiyor buraya. Bunu devletin kendisi yapıp süreci hızlandırması gerekiyordu. Tüm sorunlar çözüldü mü şimdi Yıktık, molozları yığdık olay bitti mi yani. Biz rahat değiliz. Bugün bunu yapan yarın gelip köydeki evimizi yıkar. 15 gün önce gelmişlerdi tebligat olayları olmuştu. Tebligatları göndermişler araya bayram girdi. Bu sabah saat 04.30 civarında tekrar geldiler. Kimse uyanmadan geldiler yıkıma başladılar. Mağduruz söylenecek hiçbir şey yok. Buraya imar verilecek mi Yoksa bizi oyalıyorlar mı buraya imar verilecekse bir an önce verilsin dedi.

'PERİŞAN OLDUK'

Yöre sakinlerinde Yaşar Çepnioğlu da, ekiplerin ani baskın yaparak yıkımlara başladığını ifade ederek, Sabah erken saatte geldiler darbe yaptılar. Adam bir sürü para yatırmış, ceza yatırmış. Şimdi darbe yapıyorlar. Gece pusuda geldiler darbeyi yaptılar. 15 gün önce gelmişlerdi, gittiler. Perişan olduk. Adamlar bileziklerini, arabalarını sattılar yazık milli servet buö diye konuştu.

'ŞANTİYE ALANINA ÇEVİRDİLER'

Fırtına vadisinde işletme sahibi olan Çağlar Uluşahin ise, yıkımların turizm sezonunda yapılmasına tepki göstererek, Burada 3-4 aylık bir turizm sezonumuz var. Sezonun ortasında burayı şantiye alnına çevirdiler. Aynı zamanda yukarıları da yıkacaklar. Bu bölgede zaten 3 aylık bir sezon olduğu için bu sezon boyunca burası şantiye alanı gibi geçecek. Toz, toprak ve hafriyat arabaları bu şekilde geçecek ifadelerinde bulundu.