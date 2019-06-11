Fırçacı Belçikalı özür diledi
|11 Haziran 2019 21:37
|Yazdır
A Milli Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang, üzerine giydiği Türkiye formasıyla bir video paylaştı ve amacının ırkçılık olmadığını belirterek özür diledi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, bu akşam deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Milliler, bu zorlu mücadele öncesi geçtiğimiz günlerde İzlanda'ya gitmiş ve Keflavik Havalimanı'nda İzlandalı yetkililer tarafından bir takım prosedürler de bahane gösterilerek uzun süre bekletilmişti. Ay-yıldızlı futbolcular çıkış yaparken kaptan Emre Belözoğlu da yaşananlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tam bu esnada Belözoğlu'nun yanına yaklaşan Belçikalı Corentin Siamang, milli oyuncuya fırça uzatmış ve bu olay büyük tepki çekmişti.
Fırçayı uzatan Siamang, bugün üzerine Türkiye forması giyerek bir video paylaştı. Amacının ırkçılık olmadığını söyleyerek özür dileyen Belçikalı'nın, konuşmasının sonunda, 'Şampiyon Türkiye', 'En büyük Türkiye' demesi de dikkat çekti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD, Türk F-35 pilotlarının uçuşlarını durdurdu
11 Haziran 2019 22:11
|Belediye Başkanı makam araçlarını satışa çıkardı
11 Haziran 2019 21:46
|Fitch'ten Türkiye açıklaması
11 Haziran 2019 21:07
|'Terör örgütlerinin açıklamaları yok hükmündedir'
11 Haziran 2019 21:03
|CHP İzmir İl eski Başkanına disiplin soruşturması
11 Haziran 2019 20:43
|'İsraf israf diyenler musakkadan VİP uçağa geçti'
11 Haziran 2019 20:39
|Vali Yavuz'dan, CHP'li vekilin iddialarına sert cevap
11 Haziran 2019 19:33
|Karamollaoğlu'nun pasaportunun iptal edildiği iddiası
11 Haziran 2019 19:18
|Vali Çiftçi'den makam aracı açıklaması
11 Haziran 2019 19:14
|Bu anket çalışması bayram sonrası yapıldı
11 Haziran 2019 18:39