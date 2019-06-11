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İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda İzlanda ile oynayacak A Milli Futbol Takımına destek amacıyla İstanbul'un tarihi simgelerine Türk bayrağı yansıtıldı.
 11 Haziran 2019 21:41
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İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda İzlanda ile oynayacak A Milli Futbol Takımına destek amacıyla İstanbul'un tarihi simgelerine Türk bayrağı yansıtıldı. Galata Kulesine Türk bayrağının yansıtılması havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla Galata Kulesi ve Boğaz Köprüleri, Haliç Metro Geçiş Köprüsü gibi önemli noktalara Türk bayrağı yansıtıldı.

Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile tarihi Galata Kulesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı. Kırmızı beyaza bürünen tarihi simgelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yansıtmayı gören vatandaşlar ve turistler telefonlarına sarılarak, o anları cep telefonlarına kaydederken, hatıra fotoğrafı çekti.

Galata Kulesine Türk Bayrağının yansıtılması drone ile havadan görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntülerde İstanbul'un eşsiz manzarası gözler önüne serildi.
İhlas Haber Ajansı
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