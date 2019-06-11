İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü
|11 Haziran 2019 21:41
|Yazdır
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda İzlanda ile oynayacak A Milli Futbol Takımına destek amacıyla İstanbul'un tarihi simgelerine Türk bayrağı yansıtıldı. Galata Kulesine Türk bayrağının yansıtılması havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla Galata Kulesi ve Boğaz Köprüleri, Haliç Metro Geçiş Köprüsü gibi önemli noktalara Türk bayrağı yansıtıldı.
Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile tarihi Galata Kulesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı. Kırmızı beyaza bürünen tarihi simgelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yansıtmayı gören vatandaşlar ve turistler telefonlarına sarılarak, o anları cep telefonlarına kaydederken, hatıra fotoğrafı çekti.
Galata Kulesine Türk Bayrağının yansıtılması drone ile havadan görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntülerde İstanbul'un eşsiz manzarası gözler önüne serildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava
11 Haziran 2019 22:06
|Türkiye'de ortalama evlilik yaşı artış gösterdi
11 Haziran 2019 21:51
|Üroloji Uzmanı, ikinci üniversiteyi bitirdi
11 Haziran 2019 21:21
|EPDK Başkanı Yılmaz'ın acı günü
11 Haziran 2019 20:47
|Kentten köye göç ettiren meyve: Çilek
11 Haziran 2019 18:47
|İsveç'te İstanbul ve Gaziantep'e ödül
11 Haziran 2019 17:41
|Kalp krizi geçiren mahkeme başkanı hayatını kaybetti
11 Haziran 2019 17:40
|Meteoroloji uyardı... Ankara'ya kuvvetli sağanak ve dolu yağacak
11 Haziran 2019 17:37
|Kastamonu'da hortum tarım arazilerine zarar verdi
11 Haziran 2019 17:30
|Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde 75'i tamamlandı
11 Haziran 2019 17:25