1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkanı makam araçlarını satışa çıkardı

Antalya'nın Demre ilçesi Belediye Başkanı Okan Kocakaya, toplu taşıma aracı alınması için iki makam aracını satma kararı aldı. Belediye meclisinde önerisi kabul edilen Kocakaya, araçların satışından elde edilecek gelirle birkaç toplu taşıma aracı almak istediklerini, makam aracı olarak kendi aracını kullanacağını söyledi.
 11 Haziran 2019 21:46
Yazdır
Belediye Başkanı makam araçlarını satışa çıkardı

Demre Belediyesi'nin haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı İYİ Parti'li Okan Kocakaya'nın yönettiği oturumla gerçekleştirildi. 15 üyenin tamamının katıldığı toplantıyı CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner ve SP İlçe Başkanı Nuri Tural da izledi.

'TOPLU TAŞIMA ARACI ALINMASINI İSTİYORUM'

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Okan Kocakaya, huzurlu bir Ramazan Bayramı'nı geride bıraktıklarını söyledi. Uzun tatil sonrası meclisin toplandığını aktaran Başkan Kocakaya, "Gündem dışı bir dilekçem olacak. Bu dilekçede belediye başkanlığı makamına ait iki hizmet aracının satılarak, yerine tüm topluma hizmet edecek toplu taşıma aracı alınmasını istiyorum" dedi.

DİLEKÇE VERDİ

Diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Başkan Kocakaya'nın dilekçesi gündeme alındı. Başkan Kocakaya dilekçesinde, "Belediye hizmetlerinde kullanılan araçlardan 2015 model 07 ZCL 01 plakalı Audi marka otomobil ile 2010 model 07 ZAD 01 plakalı Skoda marka hizmet araçlarının satılarak toplu taşıma aracı satın alınması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerine yer verdi.

Yapılan görüşmelerin ardından konu oylamaya sunuldu. Bir üyenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla her iki aracın da satışına karar verildi.

'BİRKAÇ KİŞİYE HİZMET VERMEKTENSE'

Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Belediyemize ait 2 hizmet aracımız var. Seçim döneminde hep ilçemizde toplu taşıma araçları olmadığı için bunu hayata geçirmeyi hedeflemiştik. Fakat şu anda belediyemizin ekonomik durumu buna çok müsait değil. Biz de hizmet araçlarımızı birkaç kişiye hizmet vermektense, bütün Demreli hemşehrilerimize hizmet verebilmesi için böyle bir karar aldık. Ben böyle bir talepte bulundum meclis üyelerimizden. Sağ olsun onlar da oy çokluğuyla kabul etti. Demreli hemşehrilerimizin kullanabileceği, onlara hizmet edecek toplu taşıma araçları almayı hedefliyoruz" dedi.

'KENDİ ARACIMI MAKAM ARACI OLARAK KULLANACAĞIM'

Başkan Kocakaya gazetecilerin "Siz makam aracı olarak ne kullanacaksınız?" sorusuna da "Belediyenin diğer araçlarını kullanacağım. Şu anda bir makam aracım yok. Ben kendi aracımı makam aracı olarak kullanacağım" yanıtını verdi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD, Türk F-35 pilotlarının uçuşlarını durdurdu
11 Haziran 2019 22:11		 Fırçacı Belçikalı özür diledi
11 Haziran 2019 21:37
Fitch'ten Türkiye açıklaması
11 Haziran 2019 21:07		 'Terör örgütlerinin açıklamaları yok hükmündedir'
11 Haziran 2019 21:03
CHP İzmir İl eski Başkanına disiplin soruşturması
11 Haziran 2019 20:43		 'İsraf israf diyenler musakkadan VİP uçağa geçti'
11 Haziran 2019 20:39
Vali Yavuz'dan, CHP'li vekilin iddialarına sert cevap
11 Haziran 2019 19:33		 Karamollaoğlu'nun pasaportunun iptal edildiği iddiası
11 Haziran 2019 19:18
Vali Çiftçi'den makam aracı açıklaması
11 Haziran 2019 19:14		 Bu anket çalışması bayram sonrası yapıldı
11 Haziran 2019 18:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - 2024 yılına dikkat! O ilaçların satışı azalacak22:16 - Yılda bin 800 ton üretiyorlar; 5 kente gönderiliyor22:11 - ABD, Türk F-35 pilotlarının uçuşlarını durdurdu22:06 - Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava22:01 - CHP, askerlik kanununda 45'inci maddeye şerh koydu21:56 - Altın fiyatları artan risk iştahı ile düştü21:51 - Türkiye'de ortalama evlilik yaşı artış gösterdi21:46 - Belediye Başkanı makam araçlarını satışa çıkardı21:41 - İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü21:37 - Fırçacı Belçikalı özür diledi
21:33 - CHP'den bir aylık zorunlu askerlik kaldırılsın talebi21:29 - Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı başladı21:25 - 'Drift' yapan 3 sürücüye para cezası21:21 - Üroloji Uzmanı, ikinci üniversiteyi bitirdi21:19 - 6 yaşındaki Fatma havuzda boğuldu21:17 - ŞÖK kararıyla okullarda özel sınıflar oluşturulabilir mi?21:15 - İzmir-Manisa kara yolu heyelan nedeniyle kapandı21:11 - ByLock'a 17 bin 983 kez giriş yapmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doların sonu geliyor
Polisler ve özel güvenlik görevlileri, bıyıklı olarak görev yapabilir mi?
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'
Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacak
Binali Yıldırım'ın, İsmail Küçükkaya itirazına tepkisi
Yıldırım, Bahçeli'nin eleştirilerini değerlendirdi
Kılıçdaroğlu'nun Saadet adayı ile ilgili açıklaması doğru mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Trader 1
ayrılık sevdaya dahil 1
fikrim yok 2
dişileri melek sanmak 1
bungalov 5
ankara asfaltına boeing indirmek 2
tatil dönüşü işe adapte olmaya çalışmak 6
şehirlerarası otobüs yolculuğu 4
izlanda seferi 2
x,y,z 3
SON İLANLAR
Paris Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Liyon Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Horasan Beldiyesi 29 İşçi Alacak
Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırşehir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Düzce İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam