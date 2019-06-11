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CHP, askerlik kanununda 45'inci maddeye şerh koydu

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, yeni askerlik kanununda 45'inci maddeye şerh koyduklarını belirterek, "'Genelkurmay Başkanı teklifi ve Milli Güvenlik Kurulu'nun onayı ile ancak gerçekleştirilebilir' dedik ve bu şekilde teklif verdik. Eğer bu şekilde kabul edilirse bu maddeye herhangi bir itirazımız olmayacak" dedi.
 11 Haziran 2019 22:01
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CHP, askerlik kanununda 45'inci maddeye şerh koydu

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç, TBMM'de Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ve beraberindeki heyet ile görüştü. Özkoç, toplantı sonrası gazetecilerin 'Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin sorularını yanıtladı. Özkoç, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ve askeri yetkililerle toplantı yaptıklarını, burada yasadaki çekincelerini aktardıklarını kaydetti.

'BU ŞEKİLDE KABUL EDİLİRSE İTİRAZIMIZ OLMAYACAK'

CHP'li Özkoç, yeni askerlik yasasında 45'inci maddenin önemine değinerek, "Bu madde 1970'li ve 1984 yıllarında olan bir madde; ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldikten sonra bu madde güvencesiz kalmıştır, altı boşaltılmıştır. Bu madde Cumhurbaşkanı'na, 20 yaşın üstündeki istediği herhangi bir topluluğa askerlikten muaf tutma yetkisi veriyor. Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın istediği bir topluluğa askerlikten muaf edebilmesi söz konusuydu. Bu konuda eskiden Genelkurmay Başkanının teklifi ve bakanlar kurulunun kararı vardı. Bize getirdiklerinde hem Genelkurmay Başkanı'nın teklifi yoktu hem de Bakanlar Kurulu zaten olmadığından Bakanlar Kurulu da çıkarılmış durumdaydı. O zaman tek yetkili de Cumhurbaşkanı olacaktı. Biz o maddeye şerhimizi koyduk ve teklifimizi verdik. 'Genelkurmay Başkanı teklifi ve Milli Güvenlik Kurulu'nun onayı ile ancak gerçekleştirilebilir' dedik. Eğer bu şekilde kabul edilirse bu maddeye herhangi bir itirazımız olmayacak" diye konuştu.

'GELİR DURUMUNA GÖRE KADEMELENDİRME YAPILMALI'

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik için rakam telaffuz edilmesinin, askerlik onuru açısından sıkıntılı olduğunu savunan Özkoç, "Bedelli askerlik bu yasa ile beraber artık sistemli bir şeklide hepten var ediliyor. Bedelli askerlikle ilgili parası olanın askerliği yapmaması ve bu konuda sadece belli bir kesimin bundan yararlanması gibi bir şeyin söz konusu olamayacağı gibi gelir durumuna göre bir kademelendirme yapılması gerektiğini, doğru olanın da bu olduğunu kendilerine ifade ettim" dedi.

CHP'li Özkoç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yaklaşık 250 bin olması gereken kadronun yüzde 70 civarının doldurulduğunu belirterek, "Erken terhisler yapıldıktan sonra yüzde 30'a inecek. Askerlikteki yükümlülerin sayısı ve personelin sayısı. Böyle bakıldığında acaba Türkiye'nin Orta Doğu gibi bir yerde Amerika ve Rusya ile birlikte yaşadığımız silah konusu da gündemdeyken ordumuzun bu kadar sayısının azaltılmasını sınır bölgelerde ve savaşan alana bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağı, hizmetin aksayıp aksamayacağı, ordumuzun gücünün azaltılmış olmasının söz konusu olup olmayacağı konusundaki sıkıntılarımızı ifade ettik" diye konuştu.
DHA
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