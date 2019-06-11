ABD, Türk F-35 pilotlarının uçuşlarını durdurdu
|11 Haziran 2019 22:11
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ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü Komutanı Tuğgeneral Tod Canterbury'nin, hava üssünde eğitim gören Türk F-35 pilotlarının uçuşlarını "güvenlik gerekçesiyle" durdurduğu bildirildi.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, "Luke Üs Komutanı Tuğgeneral Tod Canterbury, geçen cuma günü (Türk pilotları için) operasyonel duraklama emri verdi. Komutan, komutanlardan beklediğimiz üzere, güvenliğe odaklanıyor. Bu, Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Bakan Hulusi Akar'a gönderdiği mektuba aksi bir niyet taşımıyor." değerlendirmesini yaptı.
Türk pilotlarının herhangi bir güvenlik tehdidi teşkil etmediği halde üs komutanının böyle bir karar vermiş olması ise dikkat çekti.
Üs komutanının iki ülke arasındaki tansiyonun, pilotların dikkatini dağıtabileceği gerekçesi ile tıpkı ailevi durumlarda olduğu gibi uçuş durdurma emri vermiş olabileceği belirtiliyor.
- Pentagon'dan F-35 programı açıklaması
Ayrıca AA muhabirine açıklamada bulunan Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews da "Bakanlık Luke Hava Üssü'ndeki Türk pilotlarının uçmadığının farkındadır. Türkiye politikasını değiştirmezse Türk müttefiklerimizle F-35 programına katılımlarını azaltmak üzere birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 2'si eğitmen 4 pilot ile 20 bakım personeli, Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü'nde görev yapıyordu.
Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını istemeyen ABD yönetimi, Türkiye'nin satın aldığı F-35'lerin teslim edilmemesi de dahil bazı yaptırımları uygulamak üzere adım atabileceğini ifade ediyor.
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