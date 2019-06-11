iPhone'lardan Lightning girişi kaldırılıyor
|11 Haziran 2019 22:26
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Apple, yıllardır süregelen bir standardından vazgeçiyor. Şirket, iPhone ve iPad'lerde kullandığı Lightning konektöründen resmen vazgeçmeye hazırlanıyor. Bu yıl Eylül ayında ilk kez karşımıza çıkması beklenen yeni model iPhone'larda artık Lightning girişi değil, USB-C girişi göreceğiz. Böylece iPhone'lar diğer Android cihazlarla da uyumlu bir hale geliyor ve ekosistemi genişlemiş oluyor.
iOS 13'ün ilk beta sürümüne bakıldığında Apple'ın USB Type-C'ye geçiş yapacağı görülüyor. iOS 13 beta yüklü iPhone'un kurtarma modu animasyonu artık Lightning kablosunu göstermiyor. Bunun yerine ekrana USB-C konektörüne sahip bir kablonun geldiğini görüyoruz.
Böylece iPhone'larda bir dönem sona erecek ve lightning kablolar artık sadece eski model iPhone'larla uyumlu olacak.
Şirket, bu yıl üç yeni iPhone modelinin duyurusunu yapacak. iPhone XI ya da iPhone 11 adını taşıması kuvvetle muhtemel yeni telefonların hangi özelliklerle geleceği ise henüz belirsiz.
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