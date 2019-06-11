Otomobiliyle savcıyı yaralayan sürücü tutuklandı
Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan savcıya çarparak, yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı
|11 Haziran 2019 22:36
|Yazdır
Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan savcıya otomobiliyle çarparak, yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Metin Kasapoğlu Caddesi'nde iki gün önce yolun karşısına geçmeye çalışan Antalya Adliyesinde görevli Savcı Aladdin Demir'e (49) otomobiliyle çarpan zanlı S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı S.Ö. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "taksirle yaralamaya sebep olma" suçundan tutuklandı.
Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde S.Ö'nün kullandığı 07 YEZ 97 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Savcı Aladdin Demir'e çarpmış ve yaralanmasına neden olmuştu. Kaza sonrası olay yerinde kaçan sürücü ekiplerin çalışması sonucu yakalanmıştı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'den yargılanan eski askeri hakime hapis cezası
11 Haziran 2019 17:59
|Eski askeri hakime FETÖ'den hapis
11 Haziran 2019 16:24
|Spor kulübü başkanı cinsel istismardan tutuklandı
10 Haziran 2019 19:56
|Bartın'da cinsel istismar iddiasına tutuklama
09 Haziran 2019 21:38
|Beşiktaş'taki makas terörü zanlıları tutuklandı
09 Haziran 2019 20:48
|Emniyet müdürü uyusturucu ticaretinden tutuklandı
09 Haziran 2019 20:13
|Okuldan bilgisayarları çalan şüpheli yakalandı
09 Haziran 2019 16:10
|Öğretmen, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
03 Haziran 2019 19:36
|4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı
01 Haziran 2019 19:43
|HDP'li Yıldırım'ın hapis cezasına BAM'dan onama
29 Mayıs 2019 16:22