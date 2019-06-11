1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkan, meclis üyesini salondan atmak istedi

İzmir'in Menemen ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy, başkanlığını yaptığı belediye meclisi toplantısında tartıştığı AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hanifi Can'ı zabıta eşliğinde salondan çıkartmak istedi. "Terbiyesizlik yapmayın. Ben kendim çıkarım" diyerek yerinden kalkan Can, zabıta memuru eşliğinde dışarı çıktı.
 11 Haziran 2019 22:46
Yazdır
Başkan, meclis üyesini salondan atmak istedi

Menemen Belediyesi'nin haziran ayı olağan meclis toplantısı, dün Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy başkanlığında toplandı. Toplantı, Menemen Belediyesi Facebook sayfası üzerinden de canlı yayınlandı. Halka açık yayın yapılarak başlayan meclis toplantısında önce, gündem maddeleri okundu. Ardından geçilen dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, "İstanbul seçimlerinin ardından belediyeden 350 kişi çıkartılacak mı?" diye sordu. Bunun üzerine Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Hanifi Can'a, sosyal medyada bu konuda yaptığı paylaşımların yanlış olduğunu söyledi. Başkan Aksoy, "Hanifi kardeşim, sosyal medyada '340 kişi işten çıkartıldı. 350 kişi daha işten çıkartılacak' diyor. Sen hariçten mi bilgi aldın bilmiyorum. 350 kişi işten çıkartılmayacak ama senden bir ricam var Hanifi, Türkçeni düzelt, böyle olmaz. Sen belediye meclisi üyesisin. Belediye meclisi üyesi kalkıp da sosyal medya üzerinden bu tarz paylaşımlar yapamaz doğru değil" dedi.

Başkan Aksoy'un sözleri üzerine Hanifi Can, "Eğer Türkçemi düzeltmem gerekiyorsa, önce siz de Türkçenizi bir düzeltin diyorum. Sözlerinizi de size iade ediyorum" diye konuştu.

Gerilimin arttığı toplantıda, AK Parti Meclis Üyesi Can'ın Ramazan Bayramı mesajının çıktısını gösteren Başkan Serdar Aksoy, kürsüden yazım yanlışlarını anlattı.

ZABITA DIŞARIYA ÇIKARDI

Belediye Meclisi Üyesi Hanifi Can'ın "Senden mi öğreneceğim?" diyerek, tepkisini dile getirmesi üzerine sesini yükselten Başkan Aksoy, "Otur yerine sana söz vermedim" diye karşılık verip, zabıtayı çağırdı. Bunun üzerine Can, yerinden kalkarak, "Terbiyesizlik yapmayın. Ben kendim çıkarım" dedi. Can, bu sırada gelen zabıta memuru eşliğinde dışarı çıktı.

AK Parti Grubu'ndan tepkiler gelirken, bir süre sessiz kalan belediye meclisinin MHP'li üyeleri de toplu halde salondan çıktı. Canlı yayın bir süre sonra kesildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
12 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
12 Haziran 2019 00:02		 İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
12 Haziran 2019 00:01
Uğur Dündar, teklifi neden kabul etmediğini açıkladı
11 Haziran 2019 23:54		 Başkent'te yağan dolu ekili arazilere zarar verdi
11 Haziran 2019 23:21
Yıldırım'dan öğretmen ve öğrencilere yönelik vaatler
11 Haziran 2019 22:31		 ABD, Türk F-35 pilotlarının uçuşlarını durdurdu
11 Haziran 2019 22:11
Belediye Başkanı makam araçlarını satışa çıkardı
11 Haziran 2019 21:46		 Fırçacı Belçikalı özür diledi
11 Haziran 2019 21:37
Fitch'ten Türkiye açıklaması
11 Haziran 2019 21:07		 'Terör örgütlerinin açıklamaları yok hükmündedir'
11 Haziran 2019 21:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?00:02 - 12 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı23:59 - 5 ilde suç örgütü operasyonu: 28 şüpheli gözaltında23:57 - Tunceli'de çatışma: 4 asker ağır yaralı23:54 - Uğur Dündar, teklifi neden kabul etmediğini açıkladı23:51 - Garanti Bankası'nın internet adresi değişti23:31 - Başkent'te şiddetli yağış etkili oldu23:26 - Antalya Ulaşım AŞ'de vatmanlar greve gidiyor23:21 - Başkent'te yağan dolu ekili arazilere zarar verdi
23:16 - Park halindeki otomobilleri çekici çağırıp çalmış23:11 - 1,1 milyar liralık kaçakçılık gümrüğe takıldı23:06 - Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika23:01 - Tuz Gölü flamingolarla bir başka güzel22:56 - Düğün sezonunda sahte altınlara dikkat!22:51 - Sevinci ve hüznü aynı gün yaşadı22:46 - Başkan, meclis üyesini salondan atmak istedi22:41 - Yol ortasında kalan mezarın başında dua ediyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
12 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
not istemek 4
milli takıma oyuncu vermeden ligde şampiyon olmak 5
11.06.2019 izlanda vs türkiye maçı 4
bayan şoför 4
film seyrederken gülmek 1
Se sentir pauvre 4
Trader 1
Millet uzaya çıkıyor biz daha muratgilin damindan atlayamadık 4
aşkı sandıklara kaldırmak 5
şalgam 3
SON İLANLAR
Paris Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Liyon Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Horasan Beldiyesi 29 İşçi Alacak
Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırşehir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Düzce İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam