Antalya Ulaşım AŞ'de vatmanlar greve gidiyor

MEMUR, İZİN TALEBİNİ VEYA ŞİKAYET BAŞVURUNU AVUKAT ARACILIĞIYLA YAPABİLİR Mİ? (2) Memurun idare içinde çözümü sonuçlandırılamayan ve idareyi aşan hususlarda örneğin, amirinin kendisini darp etmesi, görevine ilişkin TCK na göre yargılanması için soruşturma izni verilmesi yada 3628 sayılı Mal bildirimi ve Yolsuzluklarla Mücadele konunu gereği mahkemeye intikal eden hususlar, verilen disiplin cezasına ilişkin idari yargıya müracaat vb durumlarda isterse avukatı aracılığı ile gereğini yapabilir. Ancak idarenin kendi iç işleyişi içinde memura yüklenen ödev, sorumluluk yada memurun sahip olduğu haklar ile yine memura yasaklanan fiillere yönelik iş ve işlemler idarenin belirlediği ve avukat hizmetlerinin gerektirmediği iş ve işlemler olup, bunları avukat aracılığı ile kullanmasının mümkün olmadığını mütalaa etmekteyiz