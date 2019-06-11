Başkent'te şiddetli yağış etkili oldu
Beypazarı ilçesinde etkili olan yağış sebebiyle bazı evleri su bastı
|11 Haziran 2019 23:31
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan yağış sebebiyle bazı evleri su bastı.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu bir süre sonra şiddetini artırdı.
Cadde ve sokaklarda biriken sular taşarak ilçenin Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesindeki TOKİ konutları, Akyazı Kooperatifi, Karanfil Sitesi'nde zemin ve bodrum kattaki bazı dairelere doldu.
Su baskını sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Nallıhan ve Güdül ilçelerinden bölgeye gelen ekipler, su tahliyesi işlemine başladı.
Ekipler ile eşyası sular altında kalan mağdur vatandaşların evlerini temizleme ve su tahliye çalışmaları sürüyor.
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