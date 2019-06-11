Garanti Bankası'nın internet adresi değişti
Garanti Bankası bugün yapılan değişiklikle birlikte alan adını da www.garantibbva.com.tr olarak değiştirdi.
|11 Haziran 2019 23:51
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Bugüne kadar www.garanti.com.tr alan adını kullanan Garanti Bankası bugün itibariyle marka değişimine giderek GarantiBBVA olarak anılacak.
BBVA tarafından geçtiğimiz yıllarda satın alınan Garanti Bankası bugün yapılan değişiklikle birlikte alan adını da www.garantibbva.com.tr olarak değiştirdi.
YENİ ADRESTE PISHING UYARISI
Google'ın internet tarayıcısı olan Chrome ise bu değişikliği Chrome tarafından Phishing olarak işaretleniyor ve sitenin tehlikeli olabileceği konusunda kullanıcılar uyarılıyor.
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