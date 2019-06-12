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12 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

12 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
 12 Haziran 2019 00:02
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12 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı çerçevesinde İsviçre'de ikili temaslarda bulunacak.

(Cenevre)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ataşehir'de YEDPA Ticaret Merkezi Genel Kurulu ve tapu dağıtım törenine, Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları'nda imar bilgilendirme toplantısına katılacak, Ümraniye'de taksi durağı ve esnaf ziyareti yapacak.

(İstanbul/10.00-15.30)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) 35'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödül Törenine iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ve Gürcistanlı mevkidaşı Levan Izoria ile ayrı ayrı görüşecek, 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısına katılacak.

(Azerbaycan)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi görüşülecek.

(14.00)

- ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu ile Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonunca düzenlenecek toplantılarda STK temsilcileri sunum yapacak.

(11.00)

- Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Araştırılması Komisyonunda, Sağlık ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri sunum yapacak.

(11.00)

- Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonunca düzenlenecek toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile BTK temsilcileri sunum yapacak.

(14.30)

- Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonunca düzenlenecek toplantıda, Gümrükler Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri sunum yapacak.

(14.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşmasının (TORSEB) açılışını yapacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ürdün'de Kral Abdullah Dizayn ve Geliştirme Bürosu (KADDB), Aselsan Middle East firması ve bazı savunma sanayii tesislerini ziyaret edecek.

(Amman)

4- TÜİK, 2018 yılı su ürünleri ile devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde diploma takdim törenine katılacak.

(Antalya/10.00)

2- Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.

(Tahran)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Çin'de düzenlenen 4. hafta ikinci gün maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

(Jiangmen/15.00)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig A Grubu'ndaki 5. hafta maçında Trabzon Beşirli Spor Salonu'nda Belçika'yı konuk edecek.

(Trabzon/16.30)

3- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 5. maçında Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

(Eskişehir/19.00)

4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor.

- Organizasyonun altıncı gününde A Grubu'nda Nijerya-Güney Kore ve Fransa-Norveç, B Grubu'nda ise Almanya-İspanya karşı karşıya gelecek.

(Grenoble/16.00/Nice/22.00/Valenciennes/19.00)

5- Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de devam ediyor.

6- Dünya Okçuluk Şampiyonası, Hollanda'nın s-Hertogenbosch kentinde sürüyor.

7- İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, klasman mücadelesinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

(Kandiye/10.00)

8- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun haziran ayı olağan toplantısı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak. Sarı-kırmızılı futbol takımının geride kalan sezonda elde ettiği Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının da kutlanacağı toplantı öncesi piknik düzenlenecek.

(İstanbul/12.00/13.30)

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