Elazığ'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı.
|12 Haziran 2019 01:37
|Yazdır
Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri , FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgütün ev abisi, alt talebe mesulü ve alt bölge sorumlusu olduğu öğrenilen şüpheliler tespit edildi.Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Ardahan, Diyarbakır ve Bartın'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1'i polis 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tunceli'de çatışma: 4 asker ağır yaralı
11 Haziran 2019 23:57
|ByLock'a 17 bin 983 kez giriş yapmış
11 Haziran 2019 21:11
|PKK'nın katlettiği yol yapım işçileri toprağa verildi
11 Haziran 2019 19:55
|Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek
11 Haziran 2019 18:58
|Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un tutukluluğuna devam
11 Haziran 2019 18:23
|'Ergenekon' davası hakim ve savcıları hesap veriyor
11 Haziran 2019 17:56
|Eski askeri lise ve polis akademisi öğrencileri FETÖ'den hakim karşısında
11 Haziran 2019 17:35
|Hrant Dink cinayeti davasında tanıklar dinlendi
11 Haziran 2019 16:32
|FETÖ'den mahkumiyetleri kesinleşen 3 şahıs tutuklandı
11 Haziran 2019 16:13
|Büyükelçi Karlov suikastı davasında 1 tahliye
11 Haziran 2019 14:50