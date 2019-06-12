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Askerlik düzenlemesinde AK Parti endişeleri ve tavsiyeleri dinledi

AK Parti yöneticileri, hem muhalefetten hem de kendi milletvekillerinden gelen taleplerin değerlendirilerek, yeni askerlik kanun teklifinde bazı değişiklikler yapılabileceğini söyledi.
 12 Haziran 2019 07:05
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Askerlik düzenlemesinde AK Parti endişeleri ve tavsiyeleri dinledi

TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine dün başlandı. Bayramdan önce hem muhalefet hem de AK Parti içinde bazı vekiller teklife ilişkin endişelerini dile getirmiş, bunun üzerine görüşmeler bayram sonrasına kalmıştı. Teklif dün Genel Kurul gündemine gelirken, öncesinde AK Parti yönetimi, CHP ve İYİ parti yöneticileri ile bir araya gelerek teklifle ilgili görüşlerini aldı, ardından da basına kapalı gerçekleştirilen grup toplantısında milletvekillerine sunum yapıldı.

"GÜVENLİK ZAFİYETİ" ENDİŞESİ

Toplantıda, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı milletvekillerinin görüş ve önerilerini alarak sorularını cevaplandırdı. Edinilen bilgilere göre toplantıda, milletvekillerinin büyük bölümü, askerlik süresinin kısaltılacak olması sebebiyle altı ayını dolduran yükümlülerin toplu olarak terhis edilmesinin sınırlarımızda güvenlik zafiyetine yol açabileceği endişesini dile getirdi. Vekillerin bu endişesine karşın "Bütün sıcak bölgelere yönelik herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması için gerekli planlamalar yapılıyor. Terhis olacakların yerine aynı sayıda profesyonel askerler görevlendirilecek" bilgilendirmesi yapıldı.

DÖVİZLE ASKERLİK KONUSU

Toplantıda, teklifle dövizle askerlik ücretinin artırılmasının, yurt dışındaki Türk yükümlülerin vatandaşlıktan çıkmasına neden olabileceği kaygısı da iletildi. Bazı milletvekilleri, 'Halen 2 bin avro olan dövizle askerlik ücreti bu yasa ile 5 bin avroya yükseltiliyor. Bu rakamı yüksek bulan yurt dışındaki Türk vatandaşları, askerlik yapmamak için vatandaşlıktan çıkmayı tercih edebilir. Bu konunun yeniden değerlendirilerek dövizle askerlik rakamının düşürülmesi gerekir' görüşünü dile getirdi.

YETKİYE ÇERÇEVE ÇİZİLECEK

AK Parti yöneticileri, hem muhalefetten hem de kendi milletvekillerinden gelen bu taleplerin değerlendirilerek, yeni askerlik yasa teklifinde bazı değişiklikler yapılabileceğini söyledi. Ayrıca, tasarıda Cumhurbaşkanı'na askerlikten muafiyeti yetkisi tanıyan 45'inci madde ile ilgili muhalefetin görüşlerinin dikkate alındığı ifade edildi. Toplantının ardından gazetecilere bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, muhalefetin de itirazlarının olduğu Cumhurbaşkanına "askerlikten muaf tutma" yetkisi veren maddeye ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı'na infaz kanunlarında ceza muafiyeti hakkı verildiğini söyledi. Özkan, "Ceza normunu ihlal etmiş bir vatandaşın ceza muafiyetini öngören bir düzenleme infaz kanunlarında varken askerlikle ilgili bunu hayli hayli düzenlemek lazım. Bunun dışında zaten bu düzenleme eski kanunda da var. Ayrıca Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, ABD'de yine aynı düzenleme var. Ama biz bu konuda uzlaşıya açığız" şeklinde konuştu. Özkan, bu yetkinin çerçevesinde bir değişikliğe gidilebileceğini kaydetti.
Türkiye
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