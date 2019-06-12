1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'de İstanbul seferberliği

Hemşehrilere 'ikna telefonu' çalışmaları sürüyor... Sadece İstanbul değil 760 AK Partili belediye başkanı ve il başkanları tam kadro çalışıyor
 12 Haziran 2019 07:20
Yazdır
AK Parti'de İstanbul seferberliği

AK Parti İstanbul teşkilatı 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri için kapı kapı dolaşarak Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a destek isterken; diğer şehirlerdeki teşkilat mensupları da bulundukları illerden İstanbul'daki hemşehrilerine ulaşmaya çalışıyor. İstanbul'da yapılacak seçimlere günler kala sadece İstanbul değil toplamda 760 AK Partili belediye başkanı ve il başkanları tam kadro sahada çalışmalarına devam ediyor. Belediye başkanlarının bir kısmı İstanbul'da hemşehrileri ile yaptıkları toplantılarla seçim çalışmasına katkı sağlarken bir kısmı da bulundukları illerden akraba ve dostlarına ulaşıyor. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse dernekler aracılığı ile tek tek tespit ettikleri hemşehrilerini telefonla arayarak Binali Yıldırım'a destek isteyen AK Parti teşkilatı, özellikle kararsız seçmeni ikna etmeye çalışıyor.

DOĞRU OLAN ANLATILIYOR

AK Parti kurmayları, bayramın bitimi ile telefonla aramalara başladıklarını ifade ederek "Akrabaları İstanbul'da yaşayan kadın, gençlik ve ana kademedeki tüm teşkilat üyeleri bulundukları yerden onları arıyor. Arananlar arasında farklı siyasi görüşe sahip olanlar da mevcut. 'Bu seçimde size oy vermeyeceğim' diyen de var, 'Diğer seçimde vermemiştim ama bu seçimde vereceğim' diyen de... Oy verene halini hatırını soruyoruz, kararsız kalana ya da farklı düşünene neden oy vermediklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Onlara da doğru olanı, Binali Yıldırım'ın ülkemize ne kadar katkısı olduğunu anlatıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Damla Peker ANKARA
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Askerlik düzenlemesinde AK Parti endişeleri ve tavsiyeleri dinledi
12 Haziran 2019 07:05		 Bakan Gül, ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü
12 Haziran 2019 06:21
'Tutuklama' talebine yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
12 Haziran 2019 06:10		 Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar yayımlandı
12 Haziran 2019 03:25
12 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
12 Haziran 2019 00:02		 İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
12 Haziran 2019 00:01
Uğur Dündar, teklifi neden kabul etmediğini açıkladı
11 Haziran 2019 23:54		 Başkent'te yağan dolu ekili arazilere zarar verdi
11 Haziran 2019 23:21
Başkan, meclis üyesini salondan atmak istedi
11 Haziran 2019 22:46		 Yıldırım'dan öğretmen ve öğrencilere yönelik vaatler
11 Haziran 2019 22:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:20 - AK Parti'de İstanbul seferberliği07:05 - Askerlik düzenlemesinde AK Parti endişeleri ve tavsiyeleri dinledi06:50 - STK'lar yeni kanun istedi: Hayvan deneyleri hayat hakkı ihlalidir06:41 - Mürettebata dokunulamaz!06:21 - Bakan Gül, ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü06:10 - 'Tutuklama' talebine yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir06:00 - Babalar günü özel inanımaz indirimleri kaçırma03:25 - Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar yayımlandı01:37 - Elazığ'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı00:05 - İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
00:02 - 12 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı23:59 - 5 ilde suç örgütü operasyonu: 28 şüpheli gözaltında23:57 - Tunceli'de çatışma: 4 asker ağır yaralı23:54 - Uğur Dündar, teklifi neden kabul etmediğini açıkladı23:51 - Garanti Bankası'nın internet adresi değişti23:31 - Başkent'te şiddetli yağış etkili oldu23:26 - Antalya Ulaşım AŞ'de vatmanlar greve gidiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Elazığ'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
'Tutuklama' talebine yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
12 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Askerlik düzenlemesinde AK Parti endişeleri ve tavsiyeleri dinledi
Mürettebata dokunulamaz!
AK Parti'de İstanbul seferberliği
Bakan Gül, ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü
Babalar günü özel inanımaz indirimleri kaçırma
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eşini aldatmayan erkek 1
beto 1
iller arası isteğe bağlı yer değiştirme 1
ankara asfaltına boeing indirmek 2
trafikte selektör yapmak 4
Gülerek üzülen insan 3
otobüste uyumak 5
şehirlerarası otobüs yolculuğu 4
Yüz vermek 2
dişileri melek sanmak 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 100 işçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi 3 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 3 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam