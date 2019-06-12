Adana'da terör operasyonu: 10 DEAŞ'lı yakalandı
Kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
|12 Haziran 2019 07:40
|Yazdır
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, özel harekat polisinin de desteğiyle kent merkezindeki 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Şafak vakti yapılan operasyonda, özel harekat polisleri tarafından koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde arama yapıldı. Uzun namlulu silah taşıyan bazı polisler de evlerin bulunduğu sokakta önlem aldı.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hakurk'ta sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi
12 Haziran 2019 09:46
|İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
12 Haziran 2019 09:42
|Yıldırım'dan öğretmen ve öğrencilere yönelik vaatler
11 Haziran 2019 22:31
|Dur ihtarına uymayan araç polise çarpıp kaçtı
11 Haziran 2019 20:23
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
11 Haziran 2019 12:12
|Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
11 Haziran 2019 12:03
|Eskişehir'de FETÖ'nün mahrem imamı gözaltına alındı
11 Haziran 2019 11:54
|ÖSYM Başkanı'ndan engelli adaylara hatırlatma
11 Haziran 2019 11:51
|Gaziantep'te nefes borusuna mama kaçan bebek öldü
11 Haziran 2019 11:44
|'Okuryazarlık Seferberliği'nde 46 bin öğretmen görev aldı
11 Haziran 2019 11:40