1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da terör operasyonu: 10 DEAŞ'lı yakalandı

Kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
 12 Haziran 2019 07:40
Yazdır
Adana'da terör operasyonu: 10 DEAŞ'lı yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, özel harekat polisinin de desteğiyle kent merkezindeki 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Şafak vakti yapılan operasyonda, özel harekat polisleri tarafından koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde arama yapıldı. Uzun namlulu silah taşıyan bazı polisler de evlerin bulunduğu sokakta önlem aldı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hakurk'ta sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi
12 Haziran 2019 09:46		 İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
12 Haziran 2019 09:42
Yıldırım'dan öğretmen ve öğrencilere yönelik vaatler
11 Haziran 2019 22:31		 Dur ihtarına uymayan araç polise çarpıp kaçtı
11 Haziran 2019 20:23
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
11 Haziran 2019 12:12		 Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
11 Haziran 2019 12:03
Eskişehir'de FETÖ'nün mahrem imamı gözaltına alındı
11 Haziran 2019 11:54		 ÖSYM Başkanı'ndan engelli adaylara hatırlatma
11 Haziran 2019 11:51
Gaziantep'te nefes borusuna mama kaçan bebek öldü
11 Haziran 2019 11:44		 'Okuryazarlık Seferberliği'nde 46 bin öğretmen görev aldı
11 Haziran 2019 11:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
KDK: Sınava girsin; ÖSYM: Hata öğrenciye ait giremez!
Askerlik düzenlemesinde bazı rötuşlar yapılabilir
Beştepe'de 5 önemli konu görüşülecek
AK Parti'de İstanbul seferberliği
Elazığ'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trafik lambası olmayan şehir 2
film seyrederken gülmek 1
Tutuşmuş beraber 2
yemeği yakmak 2
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 4
bu vali tam bir it 1
Sevilen şiirler 1
aşk acısı çeken yazarlar 1
Se sentir pauvre 4
eşini aldatmayan erkek 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 100 işçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi 3 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi 22 Personel Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam