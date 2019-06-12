Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde Tendürek Dağı bölgesinde hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi
|12 Haziran 2019 08:23
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