Afrin şehidinin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin, 9 Haziran'da Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alındığı hatırlatıldı. Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şehit olan kahraman Mehmetçik ile yaralıların kanının yerde bırakılmadığı belirtildi. Açıklamada, "Bölgede, 9 Haziran'da, ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 10'unun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz Pazar günü Suriye'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt (23) şehit olmuştu. Kalleş saldırıdan hemen sonra bölgede yerleri tespit edilen teröristler ağır silahlarla yoğun şekilde ateş altına alınmıştı.

Öte yandan Tunceli'de dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

HAİNLERİN TEPESİNE BOMBA YAĞIYOR

Irak'tan gelen terör tehdidine karşı 27 Mayıs günü başlatılan ve 20 bin askerin katılımıyla başlatılan Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü büyük darbe aldı. Harekat kapsamında, örgütün Irak kuzeyinde oluşturduğu 2 baraj lazerle işaretlenerek akıllı mühimmatla vuruldu. Hakurk Vadisini de içine Bradost bölgesinde bulunan hedeflerin vurulmasıyla örgüt lojistiği büyük darbe aldı. Teröristlerin Hakurk Vadisindeki 7 ayrı barınma alanını bırakıp İran topraklarındaki Asos bölgesine kaçmaya çalıştıkları bildirildi. 17. gününe giren harekatta şu ana kadar 43 terörist öldürüldü. 7 ayrı noktada kalıcı üs kuruldu. Diğer taraftan dün Zap ve Metina bölgelerindeki örgüt barınak, sığınak ve mevzileri de F-16'lar tarafından vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı hava harekatının Pençe Harekatı ile koordineli olarak yürütüldüğünü duyurdu.

GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 3 Haziran'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan Felat Kocakaya olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran'da Lice kırsalına yapılan operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin daha Terörden Arananlar Listesi'nde yer aldığı, "Rızgar Torhildan" kod adlı Felat Kocakaya'nın gri kategoride 300 bin lira ödülle arandığı belirlendi. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin "Zinar" kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmişti. Böylece Lice kırsalındaki operasyonda, gri kategoride aranan ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı iki oldu.

ÖZGÜR CEBE HÜSEYİN KAÇAR ANKARA