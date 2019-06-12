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Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı

Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
 12 Haziran 2019 08:50
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Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı

Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Memurlar.Net
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