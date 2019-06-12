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Beştepe'de 5 önemli konu görüşülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediyesi seçimleri öncesi 5 önemli konuyu görüşme üzere Bakanlar Kurulu'nu Beştepe'de toplayacak.
 12 Haziran 2019 08:59
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Beştepe'de 5 önemli konu görüşülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediyesi seçimleri öncesi 5 önemli konuyu görüşme üzere Bakanlar Kurulu'nu Beştepe'de toplayacak.

Toplantıda ağırlıklı olarak 5 önemli konu görüşülecek. Görüşülecek konu başlıkları:

1-ABD Savunma Bakanı'nın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği S-400 ve F-35 mektubunun ardından hükümetin Türkiye'nin atacağı adımlar.

2-Pençe harekatı ve Suriye'deki gelişmeler ile terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ olmaz üzeri terör örgütleriyle mücadele konusu ele alınacak.

3-23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinin huzur ve güven ortamında yapılmasının sağlanması

4-Ekonomide yaşanan son gelişmeler ve detayları ele alınacak

5- Gülen ve örgüt üyelerinin Türkiye'ye iadesi konusunda ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler
Memurlar.Net
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