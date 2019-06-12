1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KDK: Sınava girsin; ÖSYM: Hata öğrenciye ait giremez!

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 'sınava girsin' tavsiyesine rağmen, ÖSYM hatanın öğrencide olduğunu belirterek, sınava giremeyeceğini belirtti
 12 Haziran 2019 09:09
Yazdır
KDK: Sınava girsin; ÖSYM: Hata öğrenciye ait giremez!

YKS'ye girebilmek için başvurusunu tamamlayıp, sınav ücretini internet üzerinden yatırdığını ve yatırıldığına dair 'işleminiz tamamlandı' yazısını gördüğünü iddia eden Merihan C., daha sonra sınava kabul edilmediğini öğrenince mağduriyetinin giderilebilmesi için KDK'ya başvuru yaptı.

KDK, başvurunun incelenmesi sonucu, C'nin YKS sınavına girmesi için tavsiye kararı aldı ve ÖSYM 'ye iletti.

ÖSYM ise, başvuruda yaşanan hatanın öğrenciye ait olduğu gerekçesiyle talebi geri çevirdi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Taşerondan kadroya geçenlerin meslek kodu değişikliğiyle ilgili Ombudsmandan tavsiye kararı!
11 Haziran 2019 10:06		 KDK eşi ağır engelli emeklinin mağduriyetine son verdi
02 Haziran 2019 12:16
Kadro unvanı değişenlerin maaş farkı almalarına yönelik Ombudsmandan tavsiye kararı!
21 Mayıs 2019 10:03		 KDK, sınav ücreti şikayetleri için önemli bir karar alacak
17 Mayıs 2019 08:45
Kaydı silinen öğrenci KDK kararıyla okuluna döndü
14 Mayıs 2019 10:26		 Emlak vergisinde, 5 yıllık geriye doğru iade kararı
11 Mayıs 2019 15:28
Malkoç: Hak arama kültürünü anlatmaya çalışıyoruz
29 Nisan 2019 10:55		 Kira yardımını alamadı, KDK devreye girdi
29 Nisan 2019 10:18
KDK'ya başvurdu, nöbeti eğitimine göre düzenlendi
27 Nisan 2019 12:30		 KDK'nın girişimiyle öğrenim kredisi bursa çevrildi
26 Nisan 2019 10:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
Askerlik düzenlemesinde bazı rötuşlar yapılabilir
KDK: Sınava girsin; ÖSYM: Hata öğrenciye ait giremez!
AK Parti'de İstanbul seferberliği
Beştepe'de 5 önemli konu görüşülecek
Elazığ'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haram 1
Şarkılardan fal tutmak 2
otobüste uyumak 5
kal demeni bekledim 3
berat albayrak'ın 2010-11 şampiyonu ts demesi 2
Ateşböceklerinin mezarı 1
izlanda 1
Diplomalı cahil 5
kore dizilerinin acıklı olması 1
sözlüğe türkçe karakterli başlık açmak 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 100 işçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi 3 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi 22 Personel Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam