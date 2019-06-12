KDK: Sınava girsin; ÖSYM: Hata öğrenciye ait giremez!
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 'sınava girsin' tavsiyesine rağmen, ÖSYM hatanın öğrencide olduğunu belirterek, sınava giremeyeceğini belirtti
|12 Haziran 2019 09:09
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YKS'ye girebilmek için başvurusunu tamamlayıp, sınav ücretini internet üzerinden yatırdığını ve yatırıldığına dair 'işleminiz tamamlandı' yazısını gördüğünü iddia eden Merihan C., daha sonra sınava kabul edilmediğini öğrenince mağduriyetinin giderilebilmesi için KDK'ya başvuru yaptı.
KDK, başvurunun incelenmesi sonucu, C'nin YKS sınavına girmesi için tavsiye kararı aldı ve ÖSYM 'ye iletti.
ÖSYM ise, başvuruda yaşanan hatanın öğrenciye ait olduğu gerekçesiyle talebi geri çevirdi.
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