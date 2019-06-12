Rektör, her salı personeliyle direkt görüşecek
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü, her salı personeliyle direkt görüşecek.
|12 Haziran 2019 10:30
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü, her salı personeliyle direkt görüşecek.
Bolu Abant İzzet baysal Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, akademik ve idari personeline yönelik kurum içi iletişimin aracısız ve samimi bir ortamda sağlanması, personelimizin gözlem, tespit, önerilerini dinlemek ve çözüm yolları geliştirerek, üniversitemizin gelişmesine katkı sunmak amacıyla "Açık Kapı" personel kabul günü düzenlemiştir.
Açık Kapı ziyaretinde bulunacak personellerimiz her Salı, Saat 15:00'ten itibaren rektörlük makamında randevusuz kabul edilecektir.
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