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AK Parti grubu yeni askerlik düzenlemesini ele alacak

AK Parti grubu saat 21:00'da toplanacak. Toplantıda yeni askerlik düzenlemesini ele alacak.
 12 Haziran 2019 09:33
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AK Parti grubu yeni askerlik düzenlemesini ele alacak

AK Parti grubu saat 21:00'da toplanacak. Toplantıda yeni askerlik düzenlemesini ele alacak.

Anadolu Ajansı
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