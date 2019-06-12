AK Parti grubu yeni askerlik düzenlemesini ele alacak
AK Parti grubu saat 21:00'da toplanacak. Toplantıda yeni askerlik düzenlemesini ele alacak.
|12 Haziran 2019 09:33
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