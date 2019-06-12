İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerinin, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi
|12 Haziran 2019 09:42
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İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerinin, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Boğaz'ın güney girişi ve Kız Kulesi arasında görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.
Gemi geçişlerinin saat 09.13'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.
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