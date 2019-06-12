1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 12 Haziran 2019 09:45
Yazdır
Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,81905,8200
Avro6,60006,6010
Sterlin7,38907,4260
ANKARA
ABD Doları5,80005,8600
Avro6,56506,6350
Sterlin7,29807,4590
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
12 Haziran 2019 09:25		 1,1 milyar liralık kaçakçılık gümrüğe takıldı
11 Haziran 2019 23:11
2024 yılına dikkat! O ilaçların satışı azalacak
11 Haziran 2019 22:21		 Yılda bin 800 ton üretiyorlar; 5 kente gönderiliyor
11 Haziran 2019 22:16
İstanbul'da üretip dünyaya sattık
11 Haziran 2019 20:07		 Rus turistlerin yaz sezonu tercihi yine Türkiye
11 Haziran 2019 20:03
Aydın-Denizli Otoyol ihalesine onay
11 Haziran 2019 19:59		 Hazine 5,6 milyar lira borçlandı
11 Haziran 2019 17:46
Türkiye'nin en değerli markası belli oldu
11 Haziran 2019 12:30		 TMSF'den Hazine'ye 159 milyon TL'lik ödeme
11 Haziran 2019 12:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
Askerlik düzenlemesinde bazı rötuşlar yapılabilir
KDK: Sınava girsin; ÖSYM: Hata öğrenciye ait giremez!
AK Parti'de İstanbul seferberliği
Beştepe'de 5 önemli konu görüşülecek
Elazığ'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
netten film indirip izlemek 2
dibe vurmak 2
kararsız seyreden ankara havası 3
ben hak hukuk diyorum onlar pontus diyor 5
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
fikir fakiri 3
bayan şoför 5
sigara içmekten bıyıkları sararan amca 1
iller arası isteğe bağlı yer değiştirme 1
netcad 3
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 100 işçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi 3 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi 22 Personel Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam