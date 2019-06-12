Güne başlarken döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|12 Haziran 2019 09:45
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