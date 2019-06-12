Borsa güne düşüşle başladı
|12 Haziran 2019 10:05
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 azalışla 92.737,32 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi 88,24 puan ve yüzde 0,10 azalışla 92.737,32 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,99 ile ticaret oldu.
Dün 94.589,29 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin olumsuz etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 azalışla 92.825,57 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının, yurt dışında ABD'de enflasyon ve saatlik kazançlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.
ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 90.600 seviyelerinin destek, 95.000'in direnç konumunda olduğunu ifade etti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete anketine katılan 20 ekonomistin 16'sı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 4 ekonomist indirim olacağını tahmin ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Varank'tan 'masum görünümlü tehlike' uyarısı
12 Haziran 2019 11:17
|Faizde indirim sinyali
12 Haziran 2019 10:28
|Gram altın 249 lira seviyelerinde
12 Haziran 2019 10:26
|Güne başlarken döviz fiyatları
12 Haziran 2019 09:45
|Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
12 Haziran 2019 09:25
|1,1 milyar liralık kaçakçılık gümrüğe takıldı
11 Haziran 2019 23:11
|2024 yılına dikkat! O ilaçların satışı azalacak
11 Haziran 2019 22:21
|Yılda bin 800 ton üretiyorlar; 5 kente gönderiliyor
11 Haziran 2019 22:16
|İstanbul'da üretip dünyaya sattık
11 Haziran 2019 20:07
|Rus turistlerin yaz sezonu tercihi yine Türkiye
11 Haziran 2019 20:03