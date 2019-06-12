Yargıtay 11. Ceza Dairesine Ali İhsan Öztekin seçildi
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Ali İhsan Öztekin seçildi
|12 Haziran 2019 10:24
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Ali İhsan Öztekin seçildi.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca boş bulunan Yargıtay 11. Daire Başkanlığı için seçim yapıldı. Seçim sonucunda Ali İhsan Öztekin, Yargıtay 11. Daire Başkanı oldu.
Antalya Elmalı'da 1963'te dünyaya gelen Öztekin, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul ve Antalya hakim adayı olarak mesleğe başlayan Öztekin, sırasıyla Adıyaman Gerger, Akşehir Tuzlukçu, Tokat Zile, Düzce, Denizli hakimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde yüksek lisans yapan Öztekin, Yargıtay üyeliğine 2014'te seçildi. Öztekin, İngilizce ve Almanca biliyor.
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