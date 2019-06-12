1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve partisinin milletvekillerinin de hazır bulanacağı kapalı grup toplantısına katılacak
 12 Haziran 2019 10:25
Yazdır
Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve partisinin milletvekillerinin de hazır bulanacağı kapalı grup toplantısına katılacak.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle bu akşam saat 21.00'de kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Akar da katılacak.

Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda TBMM Genel Kurulunda görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi'nin ele alınması bekleniyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akar: ABD'li Bakan'ın mektubu müttefiklik ruhuna uygun değil!
12 Haziran 2019 11:45		 AK Parti grubu yeni askerlik düzenlemesini ele alacak
12 Haziran 2019 09:33
Beştepe'de 5 önemli konu görüşülecek
12 Haziran 2019 08:59		 Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
12 Haziran 2019 08:37
AK Parti'de İstanbul seferberliği
12 Haziran 2019 07:20		 Askerlik düzenlemesinde bazı rötuşlar yapılabilir
12 Haziran 2019 07:05
Bakan Gül, ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü
12 Haziran 2019 06:21		 Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
12 Haziran 2019 06:10
Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar yayımlandı
12 Haziran 2019 03:25		 12 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
12 Haziran 2019 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - Hastane çalışanını öldüren sanığa 10 yıl hapis cezası11:50 - İşte mesleki ve teknik eğitimde en çok tercih edilen bölümler11:48 - Şef garsonun 'nakit yöntemi' hırsızlık sayılmadı11:45 - Dikkat güçlendirmede yeni trend: Hidden Pictures11:45 - Akar: ABD'li Bakan'ın mektubu müttefiklik ruhuna uygun değil!11:43 - TESK'ten 'imar barışı için süre uzatımı' talebi11:42 - O kurumun uzmanlarına Dışişlerine geçiş hakkı11:40 - Sanal ortaklık cinayetle bitti11:36 - Teröristlerin katlettiği işçilerden geriye 11 yetim kaldı11:34 - AYM'nin iptal kararı sonrasında TRT personeline verilen disiplin cezaları Kanunla belirlendi
11:25 - Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu11:18 - Liseliler, değişim programıyla hem gezecek hem öğrenecek11:18 - 10 bin TL maaşlı teknikerler Çorum, Konya ve Gaziantep'te yetişecek11:17 - Bakan Varank'tan 'masum görünümlü tehlike' uyarısı11:16 - Öğretmen adaylarının mülakat süreci başladı11:08 - YKS sınavı günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri10:55 - Facebook, ödeme karşılığı kullanıcıları izleyecek10:50 - Muş'ta FETÖ operasyonu, memurlar dahil 33 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
KDK: Sınava girsin; ÖSYM: Hata öğrenciye ait giremez!
Faizde indirim sinyali
Rektör, her salı personeliyle direkt görüşecek
Beştepe'de 5 önemli konu görüşülecek
Askerlik düzenlemesinde bazı rötuşlar yapılabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğe türkçe karakterli başlık açmak 1
kore dizilerinin acıklı olması 1
milli takıma oyuncu vermeden ligde şampiyon olmak 4
devlet bahçeli 2
eşini aldatmayan erkek 1
hayatın acı gerçekleri 3
fikir fakiri 2
aşkı sandıklara kaldırmak 5
spa 3
ankara asfaltına boeing indirmek 2
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 100 işçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Menderes Belediyesi 3 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi 22 Personel Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam