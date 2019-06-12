Faizde indirim sinyali

ORTAM UYGUNLAŞIYOR

Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda da bir değişikliğe gitmesini beklemeyen analistler, sözlü söylemle indirim sinyalinin güçlendirileceğini ve temmuzda ilk adımın atılmasını bekliyor. Eylül ve ekimde enflasyonun tek haneye gerileyebileceğine dikkat çeken analistler, Merkez'in bu süreçte indirimleri hızlandıracağı görüşünde. Bazı uzmanlar ise ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'in yıl sonuna kadar en az iki faiz indirimi yapacağı beklentisinin güçlenmesinin, bugünkü PPK'dan da sürpriz indirim kararı gelmesini sağlayabileceğini kaydetti.

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal, Fed Başkanı'nın geçen hafta yaptığı konuşmanın ardından piyasalarda faiz indirim beklentisinin daha sert bir biçimde fiyatlandığına dikkat çekerek, "Sayın Bakan Albayrak'ın da dediği gibi ekim dönemine doğru tek haneler görülürse Merkez Bankası yılın ikinci yarısında ilk faiz indirimini gerçekleştirebilir" dedi. GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise "Merkez Bankaları yavaşlamaya karşı gardını alan bir yaklaşım içine girmekte.

Ekonomik aktiviteyi desteklemek adına Merkez Bankası'na faiz indirimi yapma imkanı olabilir. Enflasyonda 1 puan üzeri düşüş, Merkez Bankası'nın temmuz ayında indirim adımı atmasını beraberinde getirebilir" dedi.

Oktay Özdabakoğlu