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YKS'de uzun sorunun puanı cepte

2 milyondan fazla adayın yarışacağı YKS'de ezberleyen değil, yorum gücü olan kazanacak. Uzun paragraflı sorulardan gözünüz korkmasın. Anlaşılması en kolay soru tipi olduğu için doğru yanıt olasılığınız oldukça yüksek
 12 Haziran 2019 10:30
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YKS'de uzun sorunun puanı cepte

İlk kez geçen yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikincisi bu hafta sonu yapılacak. Sınavın ilk aşaması olana Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi, ikinci aşama olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi ise 16 Haziran Pazar günü düzenlenecek. TYT'de 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler, 20 de fen bilimleri olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Sınav 135 dakika sürecek. AYT'de ise toplam 160 soru yer alacak. Analiz ve yorum gücünün sınanacağı YKS'de ezbere dayalı, formül bilmeyi gerektirecek sorular yer almayacak. Adaylar "Yeni nesil soru tipi" olarak nitelendirilen sorularla karşılaşacak. Bu kapsamda sayısal derslerden görseli bol, sosyal derslerden ise uzun paragraflı soruların çıkması bekleniyor. Adaylar özellikle Türkçe dersindeki uzun paragraflı sorularla karşılaşınca heyecanlanıp hata yapabiliyor. Ancak sorunun uzun olması demek anlaşılır olmasını kolaylaştırıyor. Dikkatli okuyan adaylar neredeyse yüzde yüz ihtimalle uzun soruları doğru yanıtlayabilir. Üniversite kontenjanlarının ve yeni bölümlerin açıklanacağı 2019 YKS Tercih Kılavuzu'nun 19 Haziran Çarşamba günü ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Sınav sonuçları ise Kasım 2018'de duyurulan takvime göre 18 Temmuz günü açıklanacak.

"KESİNLİKLE"YE DİKKAT

Sınavın ilk oturumu olan TYT'de her testten adayların bilgisinden çok analiz gücünü ölçen sorular yer alacak. AYT'de ise adayın bilgisi ve bu bilgiyi nasıl yorumladığına yönelik sorular olacak. Uzmanlar her teste göre adayların dikkat etmesi gerekenleri şöyle özetledi:

MATEMATİK: Adayların en çok korktuğu test olan matematik, sınavın belirleyici derslerinin başında geliyor. Klasik problem sorularının yerine sözel yönü daha kuvvetli olan sorular gelecek. Öğrencinin akıl yürüterek çözebileceği soruların çıkması bekleniyor. Matematikte testlerinde birkaç kazanımın sorgulanacağı, birden fazla işlem gerektiren ağırlıkta sorular gelecek. İşlem içerisinde boğulmadan, tüm basamakları tamamladıktan sonra yanıt verin.

TÜRKÇE: TYT doğru okumaanlama- analiz ve sentez becerisini ölçerken AYT'de Türk ve dünya edebiyatına dair bilgileri yoklanacak. Soruyu okumaya soru kökünden başlayın. Uzun paragraflardan korkmayın. Uzun paragraf daha fazla ipucu verdiği için çözümü daha kolaydır. Paragrafı yorumlarken metnin dışına çıkmayın. Şiir ya da öykü sorularıyla karşılaşabilirsiniz. Soru kökündeki "Kesinlikle yanlıştır", ya da "Kesinlikle doğrudur" ifadelerine dikkat edin. Adaylar en çok bu soru tiplerinde yanılıyor.

FENDE ŞEKİLLE ÇALIŞIN

FİZİK: Öğrencinin temel bilgilerini ve gündelik yaşamla ilgili bağlantısını kurabileceği tarzda sorular gelecek. Grafikler üzerinden çıkarım yapılması istenen tarzda sorular olacak. Şekilli sorular okunurken bilgiler muhakkak şekil üzerine aktarılmalı.

KİMYA: Bir soruda birden fazla kazanımın sorgulanması bekleniyor. Geçen yılki kimya testi oldukça eleyici sorular içerdi. Soru kökünü iyi anlayıp neden-sonuç ilişkisini iyi kurmalısınız.

BİYOLOJİ: TYTde soruları 9 ve 10'uncu sınıf, AYT'de 11 ve 12'nci sınıf programları sorgulanacak. Geçen yıl tüm sorular bilgiyi ölçen nitelikteydi. Özellikle tıp adayları için seçici nitelikteydi.

TARİH ZORLAYABİLİR

SOSYAL BİLİMLER: TYT soruları daha çok sosyal bilimler temel kavram ve ilkeleri ile düşünme yeteneğini ölçen sorular olacağı için paragrafların ve yönlendirme cümlesinin dikkatli okunması gerekmektedir. Coğrafyada harita üzerinden sorular gelebilir. Tarihten çeldiricileri yüksek soruların çıkması bekleniyor. Geçen yılki AYT'de tarihi terim ve kavramları, kronolojiyi, bilgiyi sorgulayan ayrıca dönem bilgisine hakimiyeti gerektiren tarih soruları çıkmıştı. Konulara hakimiyeti tam olmayan öğrencileri zorlayacak bir sınavdı. Sorunun yönlendirme cümlesi dikkatli bir şekilde okunmalı soruda ne sorulduğu öncelikle tespit edilmeli.

CEYDA KARAASLAN

Sabah
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