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Midesini küçülten pilot olamayacak

Görme bozukluğu olanlar, midesini küçülttürenler, 30 desibel üzeri işitme kaybı olanlar pilot adayı olamayacak...
 12 Haziran 2019 10:31
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Midesini küçülten pilot olamayacak

Türk Hava Yolları (THY) büyüyen filosunun ihtiyaç duyduğu uçuş ekibini kendisi yetiştirmek üzere ilana çıktı. Bu kapsamda, şirketin kendi pilotunu yetiştirdiği Uçuş Akademisi'ne üniversite mezunlarının başvuruları başladı. 29 Ağustos 2019 saat 15.00'a kadar yayında kalacak olan, yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanı için başvuracaklarda aranacak şartlar açıklanırken kabul edilmeyecek sağlık şartları da açıklandı. Buna göre öncelikle adayların uçuşa elverişli olan seçme süreçlerinde başarılı odayların işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecek. İşe girişte de sağlık kontrolü yapılacak. Adayın raporu olsa dahi, tekrarlayan ve işini engelleyen hastalığı varsa, işe başlatılmaması durumunda herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.

¥ Başvuru yapacak adayların her bir göz için -5 miyop üstü, her göz için 2 derecenin üstü astigmat, 4 derecenin üzeri hipermetrop olmaması gerekecek.

¥ 30 dB üzeri işitme kaybı, kulak zarı ameliyatı olanlar, östaki disfonksiyonu olanlar,

¥ Tiroit, kan şekeri, insülin direnci, kan şekeri düşüklüğü olup geçmişte tedavi olanlar dahi başvuramayacak.

¥ Geçmişte tedavi olsa bile herhangi bir bulaşıcı hastalığı olanların başvurusu da kabul edilmeyecek.

¥ Tüm kalp hastalıkları, epilepsi, İnme, Multiple Skleroz hastalığı olanlar, kas ve skolyoz hastaları ile mide küçültme ameliyatı olanlar, böbrek hastalıkları, kan hastalıkları, tüm kanser tanıları, romatizmal hastalıklar, depresyon, panik bozukluk, alkol ve madde bağımlılığı halinde de başvuru kabul edilmeyecek.

EN AZ ÖNLİSANS MEZUNU ARIYOR

THY'nin pilot aday adaylarının en az önlisans mezunu olma şartı aranıyor. Çok iyi yabancı dil bilgisi, eğitim ve yaş gibi temel gereklilikler aranıyor. Adaylığı kabul edilenler, THY'nin iş ortağı konumunda olan yurt içi ve dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa katılacak. Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları, aldıkları eğitim süresince, aynı zamanda THY çalışanı olacaklar. Diğer çalışanların faydalandığı tüm hakların yanı sıra eğitim aldıkları lokasyona göre konaklama imkanına da sahip olacaklar. Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, ikinci pilot olarak Türk Hava Yolları'nda görev alacak.

BAŞVURULAR SADECE İNTERNETTEN YAPILIYOR

Şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekiyor. Bunun dışında başvuru kabul edilmeyecek. Dil belgesi bulunanlar DLR-1 imtihanına davet edilecek. Belgesi bulunmayanlar, THY A.O tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecek. Kriteri tamamlayamayanların süreci sona erecek. Lisans derecesinden muzun olacak adaylar, mezuniyetlerine üç ay kalana kadar üniversiteden alacakları resmi yazı ile ilana başvuruda bulunabilecek. Süreç sonunda istenen belgeler tamamlanarak istihdam süreci gerçekleşmiş olacak.
Türkiye
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