Cenaze nakil işinden yazarlığa
|12 Haziran 2019 10:40
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Uzun yıllardan beri cenaze nakil firmasında çalışan Burhanettin Uysal, yazdığı kitaplarla Avrupalı Türk okuyucuların beğenisini kazandı. Uysal, 2007 yılında okuyucularla buluşan ilk şiir kitabı "Olmadı Be Usta Yenildik Aşka" adlı kitabının ardından, Almanya'ya gelin olarak gelen bir kadının hikayesini anlatan "İstanbul Bakışlı Kadın" isimli romanı büyük ilgi görüyor.
Avrupa'daki Türk kadının gerçek yaşamını anlatıyor
Uysal, Kanal Avrupa mikrofonlarına şunları söyledi:
"Almanya'da doğdum, büyüdüm. On üç yaşında şiir yazmaya başladım. 2007 yılının ekim ayında yazdığım şiirlerin bir kısmını 'Olmadı Be Usta Yenildik Aşka' şiir kitabımla, insanlarla paylaştım. Kitap, çok yoğun ilgi gördü. Gerek Türkiye'de, gerek Almanya'da. Birçok fuarlara davet edildim. Kitap ikinci baskıyı yaptı. Bunun üzerine yayın evim benden roman yazmamı istedi. 2008 yılının ekim ayında, 'İstanbul Bakışlı Kadın' isimli romanım piyasaya çıktı. Bu kitap, Almanya'ya gelin gelen bir kadının gerçek yaşam hikayesini anlatıyor. Bu romanda çok ilgi görünce, özellikle Almanya'da yetişmemden dolayı, kitap Türkiye'de çok ilgi gördü. Bunun üzerine 'Uzun Sokağın Gülü' romanım piyasaya çıktı. Bu kitap ise iki aşığın, 25 sene sonra ayrıldıkları şehirde, tekrar karşılaşmalarını anlatıyor. Okuyucularımdan büyük ilgi görüyorum. Kitaplarımı okuyanlar, romanlarımda kendilerini bulduklarını söylüyorlar. Yazmaya devam ediyorum. Dördüncü kitabımla ilgili çalışmam devam ediyor. Avrupa'daki genç okuyucular kitaplarıma büyük ilgi gösteriyor, bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.
Uysal, fuarlarda ve festivallerde okuyucularla buluşuyor. Yazara okuyucuları büyük ilgi gösteriyor.
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