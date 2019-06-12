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Facebook, ödeme karşılığı kullanıcıları izleyecek

Facebook, geliştirdiği Study isimli uygulamayla telefon aktivitelerini izlediği kullanıcılarına para ödeyecek- İsteğe bağlı olarak kullanılacak uygulamayla kullanıcı kimliği, şifre, fotoğraf, video ve mesajlar gibi bilgilere erişilemeyecek
 12 Haziran 2019 10:55
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Facebook, ödeme karşılığı kullanıcıları izleyecek

Facebook, geliştirdiği Study isimli uygulamayla kullanıcıların telefon aktivitelerini ödeme yapmak şartıyla izleyeceğini açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen Study isimli uygulama, kullanıcıların çeşitli verilerini işleyerek, kullanım alışkanlıklarına dair analizler yapacak.

"Yeni market araştırma uygulaması" olarak nitelendirilen Study ile kullanıcıların telefonlarına kurduğu uygulamalar ve bunlarda geçirdiği süre, hangi ülkede bulundukları, kullandıkları cihaz ve ağ özellikleriyle ilgili verileri toplayacak.

İsteğe bağlı olarak kullanılacak uygulamayla kullanıcı kimliği, şifre, fotoğraf, video ve mesajlar gibi bilgilere erişilemeyecek. Uygulamanın elde ettiği kullanıcı verileri, üçüncü parti uygulamalara servis edilmeyecek ve reklam amacıyla kullanılmayacak.

- Uygulamayı kullananlara ödeme yapılacak

Android platformunda yer alacak uygulamaya, 18 yaşından küçük kullanıcılar erişemeyecek. Kullanıcıların yaşı, sisteme üye oldukları Facebook hesabı üzerinden kontrol edilecek. Facebook, üyelik aşamasında kullanıcıların banka hesap bilgilerini de alacak ve verilerinin kullanımına izin verenlere ödeme yapacak.

İlk süreçte Amerika ve Hindistan'da kullanıma sunulacak olan uygulamanın, ilerleyen süreçte diğer ülkelerde de kullanıma sunulması planlanıyor.

Öte yandan Facebook, kullanıcı verilerinin güvenilir bir şekilde saklanacağını ve bu verilerin sadece market araştırmaları ve daha iyi ürün oluşturma amacıyla kullanılacağını taahhüt ediyor.
Anadolu Ajansı
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