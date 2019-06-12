Öğretmen adaylarının mülakat süreci başladı
|12 Haziran 2019 11:16
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20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, başvuruların alınması sonrasında, 3 katı aday olan 60 bin öğretmen adayı belirlenmişti.
Öğretmen adaylarının mülakat süreci bugün başlayıp 30 Haziran'a kadar devam edecek.
Mülakata katılan adaylar, memurlar.net forumundaki paylaşımlara bakabilir. Tıklayınız.
Bakan Ziya Selçuk'un döneminde, adayın kendisiyile ilgili bir güvenlik soruşturması sorunu yok ise, genel olarak adaylara KPSS puanının aynısı verilmektedir. Bu dönemde de aynı prosedürün işlemesi bekleniyor.
Sözlü sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek.
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