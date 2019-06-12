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Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu

MSB'den gelen açıklamada, ''Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen son 2 PKK'lı terörist ile birlikte harekatın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu
 12 Haziran 2019 11:25
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Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu

MSB'den gelen açıklamada, ''Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen son 2 PKK'lı terörist ile birlikte harekatın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu'
Anadolu Ajansı
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