Dikkat güçlendirmede yeni trend: Hidden Pictures

Dikkat eksikliği son zamanlarda özellikle gelişim dönemindeki çocuklarda çok sık görülen bir durum. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte, iletişim araçlarının çoğalması, sosyal medya ve video uygulamalarının hayatımız içerisinde yoğun bir yer şekilde yer alması, günlük hayatımızı ayrılmaz bir parçası oldu. Buna ilaveten hazır ve katkılı gıdaların eklenmesiyle birlikte dikkat ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocukların sayısının artmasına neden oldu.

Peki bu duruma nasıl bir çözüm bulunmalı? Ne tür yöntemler kullanılmalı? Şüphesiz okullarımızda çocuklarımızın temel eğitimlerinin, akademik eğitimlerinin yanı sıra dikkat ve zeka gelişimine katkı sunan materyal ve diğer eğitim etkinlikleri sunuyorlardır. Bu konu, okullarımızı, eğitimcilerimizi ilgilendirdiğni, zira onların sorumluluğunda olduğunu düşünebiliriz.

Ancak bizim size bahsetmek istediğim bir husus var. Onu da şöyle açıklamak istiyorum.

Bahçelievler Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Hilmi Eren'in vermiş olduğu şu örnek, eğitime dair önemli gerçekleri ortaya koyuyor. Mehmet Hilmi Eren: 3 şey var ki bir başkasına havale edilemez, tamamıyla devredilemez.

Birincisi; sağlık. Doktor var, hastane var diye sağlığınızı ihmal edemezsiniz. "Kendi doktorunuz olun" denilir hatta.

İkincisi; güvenlik. Polis var, emniyet var diye güvenliğinizi ihmal edemezsiniz. Aracınıza alarm, apartmanınıza güvenlik kamerası taktırırsınız.

Üçüncüsü ve hepimizi ilgilendiren başlıksa; eğitim. Öğretmen var, okul var diye evde eğitimi ihmal edemezsiniz.

İşte bu doğrultuda çocuğunun dikkati gelişmiş, zihinsel olarak iyi seviyede sağlam bir düşünme ve problem çözme becerisine sahip bireyler olmasını hedefleyen ebeveynlerin yapabileceği önemli müdahaleler var.

Çocukların dikkatini güçlendirme, hafızasını geliştirme imkanı sağlayan birçok oyun, kitap, eğitici materyal bulunmaktadır. Bu tarz çalışmalarda son zamanlarda velilerin ve eğitimcilerin ilgi gösterdiği bir çalışmadan bahsetmek istiyorum: 'Hidden Pictures'.

Tam olarak Türkçesi 'Saklı Resimler' manasına gelen bu çalışma, dikkat güçlendirme, odaklanma problemini çözmek isteyen bireyin, bir resme odaklanarak, resim içerisine gizlenmiş objeleri bulmaya çalışması.

Bu çalışmalarda, bireyler resim üzerinde odaklanarak, dikkatlerini güçlendirmek için zihinsel egzersiz yapmakta, kişinin sosyal hayattan edindiği anlamlı imgeleri, görüntüleri, resimleri beyninde birleştirerek, saklı resimleri bulmaya çalışmaktadır.

70 yıldır pedagojik çalışmalar yapan Highlights firmasının hazırlamış olduğu Hidden Pictures serileri Türkiye'de Dikkat Atölyesi Yayınları tarafından piyasaya sunuldu.

Özellikle kitap fuarlarında, velilerin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Hidden Pictures serisi dikkat güçlendirme kitapları, bireylerin birbirinden farklı resimler içerisine özel bir çalışmayla gizlenmiş resimleri bulmaya çalışmak, her yaştan bireyler için zihinsel bir aktivitenin yanı sıra eğlenceli bir etkinlik olarak da öğrencileri ve velilerin ilgisini çekmektedir.

Dikkat Atölyesi Yayınları yetkililerinin aktardığı bilgilere göre veliler, çocuklarının dikkatlerini güçlendirmek amacıyla Hidden Pictures kitaplarını tercih ederken aynı zamanda aynı evde yaşadıkları babaanne, anneanne gibi yaşlı bireylerin de ilgisini oldukça çekmiş. Yaşlı bireyler, Alzaymır rahatsızlığına karşı, beynin egzersiz yaparak hastalıkla mücadele etmesi açısından bu tarz eğlenceli etkinlikleri ilgiyle takip etmişler.

Anlaşılan, hayatımızda daha yoğun yer alan ve hiç hayatımızdan çıkacak gibi görünmeyen sosyal medya, video, internet vb. iletişim araçlarının yoğunluğu, gelişim döneminde bulunan çocukların dikkat güçlendirici etkinliklere, odaklanma sağlayıcı materyallere daha çok vakit ayırmasını gerektirecek.