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Teröristlerin katlettiği işçilerden geriye 11 yetim kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında hayatını kaybeden iki işçi, geride 11 çocuk ile acılı iki eş bıraktı
 12 Haziran 2019 11:36
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Teröristlerin katlettiği işçilerden geriye 11 yetim kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında yaşamını yitiren iki işçi, geride 11 çocuk ile acılı iki eş bıraktı.

Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce önceki gün düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden işçilerden Abdurrahman Bilici (57) ve amcasının oğlu Mehmet Sait Bilici'nin (29) ailesi yasta.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan acılı aileler, Türk bayrakları astıkları taziye çadırında yasını tuttuğu işçilerin taziyelerini kabul ediyor. Çocuklarına sarılarak teselli olan acılı aileler, sivilleri hedef alan terör örgütü PKK'yı lanetledi.

İşçilerden Abdurrahman Bilici'nin 9 çocuğunun olduğu ve okula giden 7'sinin eğitim masraflarını karşılamak için çalıştığı, Mehmet Sait Bilici'nin de 2 evladı bulunduğu ve ailesinin geçiminin sağlamak için bir ay önce Yüksekova ilçesine gittiği öğrenildi.

- "Bu saldırı bir vahşet ve kalleşçe yapıldı"

Abdurrahman Bilici'nin kardeşi Ferruh Bilici, AA muhabirine, çocuklarının rızkı için çalışan işçilere yönelik saldırının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Ağabeyinin Türkiye'nin her karış toprağında çalışmak istediğini anlatan Bilici, "Devletimizin her işinde çalışmak bizim için gururdur. Her zaman da devletimizin işlerinde çalışıyoruz. Bu saldırı bir vahşet ve kalleşçe yapıldı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Böyle bir vahşetin hiçbir dinde yeri yok." ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin çocuklarının eğitimi için çalıştığını vurgulayan Bilici, "Devletimiz yanımızda, bu da acımızı yüzde 80 azalttı. Allah devletimizden razı olsun. Ağabeyimin 9 çocuğu var. En küçüğü tıp fakültesinde, biri de hukuk fakültesinde okuyor. Şimdi bunları kim okutacak, Bu çocuklar okumasın da çalışsınlar mı? Amcamın oğlu da çocukları için, onların ekmeği için oraya gitti. Bu insanlar çocuklarının eğitimi, geleceği için orada çalıştı. Çocuklarımıza bakmayalım mı?" diye konuştu.

- "Bu saldırıyı kınıyoruz, bu bir ihanettir"

Mehmet Sait Bilici'nin yeğeni Ferhat Bilici de amcasından geriye 2 yetim kaldığını belirterek, "Amcamın eşi henüz gencecik. Bu yaşta dul kalmak çok kötü bir şey. Ondan geriye kalan çocuklar ne olacak? Diğer amcamın da çocukları okuyor. Onlar çocukları okusun diye oralarda çalışıyordu. Bu saldırıyı kınıyoruz, bu bir ihanettir. Allah onları ıslah etsin." dedi.

Anadolu Ajansı
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