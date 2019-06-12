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TESK'ten 'imar barışı için süre uzatımı' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, imar barışına başvuru süresinin 30 Haziran'da dolacağını belirterek, sürenin yıl sonuna kadar uzatılmasını talep etti
 12 Haziran 2019 11:43
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TESK'ten 'imar barışı için süre uzatımı' talebi

Palandöken, yazılı açıklamasında, uygulama sayesinde imar sorunlarının çözüldüğünü ve ekonomiye katkı sağlandığını belirtti.

İmar barışının başladığı tarihten bu yana, 10 milyonun üzerinde başvuru alındığını kaydeden Palandöken, "Ülke genelindeki yaklaşık 13 milyon kaçak yapının 10 milyonu uygulamadan faydalandı. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana, devletimiz 18,5 milyar lira kazanç elde etti." ifadesini kullandı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'nın başvurularda ilk sıralarda yer aldığını bildiren Palandöken, "Ülke genelindeki tüm kaçak yapıların kayıt altına alınabilmesi için yaklaşık 3 milyon başvuru daha yapılması gerekiyor. İmar barışının süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı, bu süreye kadar kaçak yapıların tümü kayıt altına alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İmar barışı sayesinde kaçak elektrik ve su kullanımının azalacağını belirten Palandöken, imar barışı için vatandaşa sağlanacak her türlü kolaylığın yine vatandaşa ve devlete olumlu yansıyacağına dikkati çekti.

Palandöken, uygulama sayesinde kaçak yapılarda oturanların su, elektrik ve doğal gaz abonesi olamayacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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