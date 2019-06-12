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O kurumun uzmanlarına Dışişlerine geçiş hakkı

Resmi Gazetede yayımlanan Kanuna göre, Avrupa Birliği Başkanlığında çalışan Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcılarına, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas memurluğu geçiş hakkı verildi.
 12 Haziran 2019 11:42
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O kurumun uzmanlarına Dışişlerine geçiş hakkı

12 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7176 sayılı Kanuna göre Avrupa Birliği Başkanlığında çalışan Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcılarına, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas memurluğu geçiş hakkı verildi.

Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcıları, bir kereye mahsus olmak üzere düzenlenecek meslek memurluğu ya da konsolosluk ve ihtisas memurluğu geçiş sınavlarından yalnız birine, yaş sınırı hariç olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanununda yer alan kayıtlı şartlar uyarınca girebilecek.

İŞTE KANUNDA YER ALAN DÜZENLEME

MADDE 16 - 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Diplomatik kariyer memuriyetine geçiş

GEÇİCİ MADDE 7 - (1) Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcıları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yazılı olarak talep etmeleri halinde, bir kereye mahsus olmak üzere düzenlenecek meslek memurluğu ya da konsolosluk ve ihtisas memurluğu geçiş sınavlarından yalnız birine, yaş sınırı hariç olmak üzere, bu Kanunda kayıtlı şartlar uyarınca girebilir.

(2) Sınav, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde bu Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlık tarafından yapılır.

(3) Geçiş sınavında başarılı olanlar, kıdemlerine denk düşecek şekilde, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenen meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının unvanlarına ilişkin 3 ve 4 sayılı listelerde yer alan 5 inci veya 6 ncı unvan grubuna atanır. Bu şekilde atananlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut statüsünde dokuz yıldan az kıdemi bulunanlar atama işlemi sonrasında toplamda dokuz yılı doldurduktan sonra başkatiplik sınavına girme hakkı kazanır; dokuz yıl ve daha fazla kıdemi bulunanlar ise meslek memurları ya da konsolosluk ve ihtisas memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olanlar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenen meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının unvanlarına ilişkin 3 ve 4 sayılı listelerde yer alan ve kıdemlerine denk düşen unvan grubuna atanırlar."
Memurlar.Net
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