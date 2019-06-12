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Akar: ABD'li Bakan'ın mektubu müttefiklik ruhuna uygun değil!

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Shanahan'ın mektubu) Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük.Gerekli çalışmaları yapıyor, cevabı hazırlıyoruz
 12 Haziran 2019 11:45
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Akar: ABD'li Bakan'ın mektubu müttefiklik ruhuna uygun değil!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yarın telefonda görüşeceğini, ay sonunda ise Brüksel'de bir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin "Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz." dedi.

Akar, 7. Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savuna Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Gebele kentine geldi.

Toplantının yapılacağı Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Bilindiği gibi ABD Savunma Bakan Vekili'nden bir mektup aldım. Üslubuyla ilgili kamuoyunun da hassasiyetle durduğu gibi biz de hassasiyetle durmaktayız. Mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmekte ise de üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonlarımız sürmektedir. Ayrıca bu ayın sonunda Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı var. Orada da ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geleceğiz."

- "Sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz"

Temasların devam ettiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Yarın ABD Savunma Bakan Vekili ile bir telefon görüşmemiz olacak. Bu telefon görüşmesinde ve diğer temaslarımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, TSK'nin bilinen görüşlerini, taleplerini tekrar tekrar masaya koyduk, koymaya devam edeceğiz. Yapacağımız temaslarda da ister mektup ister karşılıklı görüşme olsun bütün konular masada ve bilinen görüşlerimizi orada açık ve net bir şekilde ifade etmeye, ortaya koymaya, taleplerimizi belirtmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı tutum ve davranış içinde olmayı sürdüreceğiz. Tabii burada stratejik ortaklıktan, müttefiklikten bahsediliyor. Onun ruhuna uygun hareket edilmesi için beklentimizi de ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Biz bugüne kadar NATO konusunda, ABD ile olan taahhütlerimiz konusunda herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sorumluluklarımızın tamamını eksiksiz, aksaksız yerine getirdik. Bugüne kadar bu konularda hiçbir şikayet söz konusu değil. Dolayısıyla muhataplarımızın da benzer şekilde bizlere olan taahhütlerini, sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz."
Anadolu Ajansı
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