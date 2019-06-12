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Şef garsonun 'nakit yöntemi' hırsızlık sayılmadı

Yargıtay 13. Ceza Dairesi, hesapları kredi kartı ile ödenmiş gibi gösterip verilen nakit paraları alan şef garson hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık" suçundan hükmedilen hapis cezasını bozdu
 12 Haziran 2019 11:48
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Şef garsonun 'nakit yöntemi' hırsızlık sayılmadı

Elazığ'da bir lokantada çalışan şef garson, müşterilerin kredi kartı ile ödeme yaptığı izlenimi uyandırarak hesap karşılığı verilen nakit paraları aldı. Şef garson, farklı kişilerden elde ettiği kredi kartlarıyla söz konusu ücretleri ödedi, daha sonra bu işlemleri iptal etti.

Olayın anlaşılmasının ardından iş yeri sahibinin şikayeti üzerine garson hakkında dava açıldı. Elazığ 3. Asliye Ceza Mahkemesi, şef garsonu, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 142/2-e maddesi uyarınca hapis cezasına çarptırdı.

Temyiz üzerine dosya Yargıtay 13. Ceza Dairesine geldi. Daire, sanığa bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık suçundan verilen hapis cezasını bozdu.

Sanığın eyleminin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu sonucuna varan Daire, sanığa TCK'nin 155/2. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma suçundan değil de nitelikli hırsızlıktan ceza verilmesini bozma nedeni yaptı.

TCK'nin "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık" suçunu düzenleyen 142/2-e maddesinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği hükmü yer alıyor. Aynı kanunun hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu düzenleyen 155/2. maddesi ise bu suçu işleyenlere 1 yıldan 7 yıla yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası verilmesini öngörüyor.
Anadolu Ajansı
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