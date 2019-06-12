1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çavuşoğlu: Maalesef doğru kaynaklardan tarihi öğrenemedik!

Çavuşoğlu: Tarih okuyun, tarih bilen insanlar ülkenin geleceğine daha iyi yön veriyor. Doğru kaynaklardan okuyalım. Maalesef bizim çocukluğumuzda tarihteki birçok konular bize çok yanlış anlatıldı. Doğru kaynaklardan tarihi öğrenemedik, hep yönlendirme"
 12 Haziran 2019 11:56
Yazdır
Çavuşoğlu: Maalesef doğru kaynaklardan tarihi öğrenemedik!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üniversite öğrencilerine tarih okumalarını önererek, "Tarih okuyun, tarih bilen insanlar ülkenin geleceğine daha iyi yön veriyor. Doğru kaynaklardan okuyalım. Maalesef bizim çocukluğumuzda tarihteki birçok konular bize çok yanlış anlatıldı. Doğru kaynaklardan tarihi öğrenemedik, hep yönlendirme." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesindeki diploma takdim töreninde, Türkiye'de gerçek anlamda eğitim için kurulan üç vakıftan bir tanesinin Hamdullah Emin Paşa Vakfı olduğunu söyledi.

Vakıf bünyesinde beş yıl önce ektikleri tohumların meyvesini bugün topladıklarına değinen Çavuşoğlu, Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencileri tebrik etti.

Kendisinin de 35 yıl önce Hamdullah Emin Paşa Vakfı Lisesinin ilk mezunu olduğunu aktaran Çavuşoğlu, ilk mezun olmanın avantajlarını da zorluklarını da çok iyi bildiğini dile getirdi.

Üniversitenin büyüme aşamasında bugünkü mezunların katkılarını da beklediklerini anlatan Çavuşoğlu, üniversitenin daha da büyümesi için çaba sarf edeceklerini, yeni bölümler, fakülteler açılacağını ve ilave bina yapılacağını bildirdi.

Bir üniversite kurmanın kolay olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Zordu ama başardık. Kurulan bir üniversiteyi ayakta tutmak ve büyütmek daha da zor, bunu da hep beraber başaracağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, üniversitenin kurulmasına ve bugünlere gelmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

- "İnandığınız yoldan vazgeçmeyin"

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Kendilerinize bir yol çizmişsinizdir. İnandığınız yoldan vazgeçmeyin, koyduğunuz hedeften asla vazgeçmeyin. Belki ilk denemelerinizde başarılı olmayabilirsiniz ama inandığınız yolda kararlılıkla yürüyebilirseniz hedefinize mutlaka ulaşırsınız. Hiç bir zaman karamsar olmayın. Üniversitenin eğitim dili İngilizce. Öğrencilere yabancı dillerini çok iyi geliştirmelerini öneriyorum. Küresel dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmelerini ve iletişime önem vermelerini öneriyorum. Her şey insan odaklıdır. Çevrenizle ve insanlarla iyi ilişkiler kurun. Ben iyi ilişkiler kurmanın çok faydasını gördüm, hayatımın her kademesinde, en çok da siyasette gördüm. Ne iş yaparsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın."

Kendisinin eğitimini tamamlarken babasının çiftliğinde de çalıştığına değinen Çavuşoğlu, hayatı boyunca yaptığı her işin en iyisini yapmaya çalıştığını, bunun da çok faydasını gördüğünü söyledi.

- "Tarihi doğru kaynaklardan okuyalım"

Öğrencilere hayatı ciddi almalarını ancak pozitif enerjilerini de kaybetmemelerini tavsiye eden Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tarih okuyun, tarih bilen insanlar ülkenin geleceğine daha iyi yön veriyor. Doğru kaynaklardan okuyalım. Maalesef bizim çocukluğumuzda tarihteki birçok konular bize çok yanlış anlatıldı. Doğru kaynaklardan tarihi öğrenemedik, hep yönlendirme. O yüzden doğru kaynaklardan tarihimizi ve dünya tarihini iyi okuyalım."

Çavuşoğlu, öğrencilere spor, müzik gibi bir alanda hobi edinmelerini önerdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da ülkenin hedeflerine iyi yetişmiş genç nesillerin ulaştıracağını, gençlerin, çocukların eğitiminin çok önemli olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde 3 temel kriterimiz var
12 Haziran 2019 13:44		 Bakan Soylu'dan, Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiasına cevap
12 Haziran 2019 13:41
7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı
12 Haziran 2019 12:43		 Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti
12 Haziran 2019 12:35
Bakan Pakdemirli'den orman köylülerine destek sözü
12 Haziran 2019 12:31		 'İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi ilerliyor'
12 Haziran 2019 12:25
Akar: ABD'li Bakan'ın mektubu müttefiklik ruhuna uygun değil!
12 Haziran 2019 11:45		 Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek
12 Haziran 2019 10:25
AK Parti grubu yeni askerlik düzenlemesini ele alacak
12 Haziran 2019 09:33		 Beştepe'de 5 önemli konu görüşülecek
12 Haziran 2019 08:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:44 - Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde 3 temel kriterimiz var13:41 - Bakan Soylu'dan, Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiasına cevap13:40 - Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar 14 haziranda13:36 - En çok LPG ithalatının yapıldığı ülkeler13:34 - Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının tutukluluğuna devam13:29 - Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davada beraat istemi13:23 - Türkiye'nin günlük en fazla uçuş gerçekleştirdiği ülkeler13:21 - 'Silahlı maganda' lazer teknolojisiyle yakalandı13:19 - Haftada bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yutuyoruz13:11 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:09 - Siirt merkezli 6 ildeki PKK terör operasyonu: 23 gözaltı13:00 - 'Denizden babam çıksa yerim' demeden önce bir kez daha düşünün12:58 - Çeyrek altın ne kadar12:54 - Eski öğretim üyesine FETÖ'den hapis cezası12:51 - Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı12:47 - Sınava giren torununa aldığı su şişesinden alkol çıktı12:43 - 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı12:38 - Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Faizde indirim sinyali
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
KDK: Sınava girsin; ÖSYM: Hata öğrenciye ait giremez!
Rektör, her salı personeliyle direkt görüşecek
Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti
Beştepe'de 5 önemli konu görüşülecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemeği yakmak 2
lavinya 1
Ateşböceklerinin mezarı 1
emre belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılması 5
Ben yemek yapmasını bilmem diyen gelinlik kız 3
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
nostalji 3
Türkiye Fransa maçı 1
Mevlana Celaleddin-i Rumi 3
hakiki 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Yalıhüyük Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 100 işçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam