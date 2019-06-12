Patates fiyatlarına kızdı, kiraladığı tarlaya patates ekti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde asıl mesleği fırıncılık olan Lütfi Bıçak, artan patates fiyatlarına tepki göstermek için tarla kiralayıp patates ekti. Önümüzdeki günlerde toplayacağı patatesin kilosunu bir liradan satacak olan Bıçak, vatandaşların patatesi ucuza tüketmesini sağlayacak.

Ergani ilçesinde patates fiyatlarının artışına tepki gösteren 43 yaşındaki Lütfi Bıçak isimli vatandaş, kiraladığı 10 dönümlük tarlaya patates ekti. Asıl mesleği fırıncılık olan Bıçak, önümüzdeki günlerde toplayacağı patateslerin kilosunu bir liradan satışa sunmaya hazırlanıyor. Fiyatların artmasına tepki gösteren ve imkanı olan tüm vatandaşların patates ekmesini isteyen Bıçak, böylelikle stokçuların ellerindeki ürünleri çıkaracağını ve fiyatların da aşağı ineceğini söyledi.

Yaptığı çalışma ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Bıçak, bundan birkaç yıl önce de patates ektiğini kaydetti. Bıçak, "Topraklarımız çok kıymetli ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, bunu insanların bilmesini istiyoruz. Türkiye'nin her tarafından Diyarbakır'a patates geliyor. Neden Diyarbakır'da üretim yok? Patatesin kilosu halka ulaşana kadar 4-5 lirayı buluyor. Biz burada kendi ürettiğimiz patatesi hal esnafına 1 liraya taktim edersek halkımızda patatesi 1 liradan rahatlık yer" dedi.

"İmkanı olan ekerse vatandaş ucuza yer"

Diyarbakır ve Ergani'de ucuz patates yeme imkanı sunmak için böyle bir işe kalkıştığını belirten Bıçak, "Çiftçiliği seviyorum güzel iş, halkımızın bir kez de olsun patates ekimini denemesini istiyorum. Özellikle büyük tarla sahiplerine sesleniyorum. Benim tarlam yok, bu tarlayı da kiraladım. Patatesin fiyatı bir dönem çok yükseldi. Bu milletin bütçesine uygun değildi. Ama herkes kendi çapında bir 10 dönüm tarlaya patates eker ise bütün halk patatesi rahatlıkla ucuza yer ve tüketebilir. Ama bizim Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde maalesef, benim dışında iki kişinin patates ektiğini göremiyorum. 10 dönümlük bir alana patates ektim. Benim gibi yüz tane vatandaşımız duyarlı olursa ağız tadıyla organik patatesimizi daha da ucuza tüketebiliriz" diye konuştu.