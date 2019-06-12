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TCMB piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi
 12 Haziran 2019 12:07
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TCMB piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi

İhaleye 29 milyar 200 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı
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