TCMB piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi
|12 Haziran 2019 12:07
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