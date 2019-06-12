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Belediye, büro memuru alımında, 8 sertifika birden istedi

Horasan Belediyesi işçi statüsünde alacağı 9 büro memuru için 8 sertifika birden istedi
 12 Haziran 2019 14:05
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Belediye, büro memuru alımında, 8 sertifika birden istedi

Erzurum Horasan Belediyesi işçi almak için ilana çıktı. İlan İşkur tarafından yayımlandı. 6 ayrı ilanda toplam 29 işçi alınacak olup, bu işçilerin 9'u büro memuru statüsünde alınacaktır.

Ancak büro memuru statüsünde alınacak 9 işçi için tam 8 sertifika birden istendi. İlan için tıklayın.

Horasan'da çalışma şartının da bulunduğu ilanda, 8 sertifikanın birden istenmesi ilanın bazı kişilere özel olarak açıldığını göstermektedir.

İşte büro memuru unvanı için istenen 8 sertifika

1. Bilgisayar sertifikası

2. Microsoft office sertifikası iyi derece kullana bilmek

3. Diksiyon ve güzel konuşma sertifikası

4. İş sağlığı ve güvenliği sertifikası

5. İnsan kaynakları yönetim sertifikası

6. Büro yönetim ve asistanlığı belgesi

7. İletişim sertifikası

8. Halkla ilişlikler sertifikasına sahip olmak

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