'İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi ilerliyor'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çevre ve Şehircilik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları olarak Türkiye'yi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak dev projeleri hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla beraber bu bölgede yer alan ve dünyanın gözlerinin Türkiye'de olmasını sağlayacak İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ni de banka ve kurumlarımızın bir arada bulunduğu, hem yakın Avrupa'nın hem de Orta Doğu'nun finansının bu bölgeden yönetildiği projede de ilerliyoruz." dedi.

Kurum, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Otel'de, YEDPA Ticaret Merkezi Genel Kurulu ve tapu dağıtım töreninde konuştu.

Uzun yıllardır süren tapu probleminin halledildiğini aktaran Kurum, "Biz de sizin mutluluğunuza ortak olmak için geldik. Tapularınız hayırlı olsun. 2018 Olağan Mali Genel Kurulu ve tapu teslim töreninin de ülkemize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz bugün gurur tablolarından biri olma vasfını hak eden YEDPA'mızın genel kurulundayız. Gerçekten YEDPA yıllardan beri yakından takip ettiğimiz kuruluşlardan biri. YEDPA Türkiye'nin örnek birlikteliklerinden biri. Birlikte iş yapma konusunda başarılı temsilcilerden biri konumunda. Herkesin takdirle izlediği bir ticaret merkezi. Güçlü devlet ve güçlü millet durumunda isek birlik ve beraberlik içinde olduğumuz içindir. YEDPA da bu birlik ve beraberliği ticari anlamda temsil ediyor. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

Murat Kurum, YEDPA'nın fiziki imkanlarına dair bilgiler vererek, bu tür birlikteliklerin kamu tarafından da desteklendiğini söyledi. Bundan sonra da YEDPA için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliği için de destek istedi.

Kurum, tapu sorununa değinerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşın derdini dinlediğimizde çözülemeyecek hiçbir sorun yok. YEDPA'nın sorununun çözüldüğü gibi. İstanbul'da tapu ve mülkiyetle ilgili sorun kalsın istemiyoruz. Yeni Çamlıca, İmar İskan Blokları ve Mimar Sinan'da da vatandaşların problemlerini halledeceğiz. İlgili arkadaşlarımız ve müdürlerimiz de buradalar. Vatandaşlarımıza ilişkin törenleri de yapacağız. İmar barışı başvurularını aldık ve yıllardır beklediğiniz mutlu sona ulaştınız."

Ekonominin ve ticaretin canlanması için adımlar atmaya devam edeceklerini dile getiren Kurum, "Salondaki herkes ve her firma ülkemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sunuyor. Çevre ve Şehircilik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları olarak Türkiye'yi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak dev projeleri hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla beraber bu bölgede yer alan ve dünyanın gözlerinin Türkiye'de olmasını sağlayacak İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ni de banka ve kurumlarımızın bir arada bulunduğu, hem yakın Avrupa'nın hem de Orta Doğu'nun finansının bu bölgeden yönetildiği projede de ilerliyoruz." diye konuştu.

Kurum, 23 Haziran seçiminde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek beklediğini belirterek, İstanbul'un ve Türkiye'nin önemine işaret etti.

Bakan Kurum ile bakan yardımcıları Fatma Varank ve Mücahit Demirtaş, konuşmanın ardından katılımcılara tapularını verdi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve YEDPA Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sami Atılgan da programda birer konuşma yaptı.