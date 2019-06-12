Hemşire, hasta yakını öğretmen tarafından darp edildi
|12 Haziran 2019 12:28
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Olay, özel bir hastanenin çocuk bölümünde meydana geldi. İddiaya göre İ.S. ve ailesi rahatsızlanan çocuklarını hastaneye getirdi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğa hemşire Şeyma G. müdahale etti. Çocuğun yapılan damar yolunu çıkarmasıyla aile yakınları hemşireye küfür ederken, öğretmen olduğu öğrenilen bir yakını da darp etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Hemşireyi darp ettiği ileri sürülen öğretmen ile bir yakını gözaltına alındı. Darp raporu alan hemşire de şikayetçi oldu.
Yaşanan olayla ilgili bilgi veren hemşire Şeyma G., "Çocuk bölümünde çalışıyorum saat 21.00 sularında bir aile geldi. 2,5 yaşında çocukları ateşliydi. Damar yolunu açıp tedavisini yaptıktan sonra çocuk çok hareketli olduğu için kolunu sıkıca sardık. Çocuk çok hareket ettiği için kolunu oynattı ve damar yolu şişmeye başladı. Bizde bunu fark ettiğimiz için makasla gevşetip canı yanmasın diye açmaya çalıştık. Çocuk o sırada damar yolunu çıkardı. Ailesi çocuğun kolunun şiştiğini görünce serumu yere fırlatıp küfür etmeye başladı. Beni odadan kovdular amcası oğlu olduğunu iddia eden şahıs üstüme saldırdı. Hem küfür etti hem de kolumdan tutup kapıya fırlattı kapıya çarptıktan sonra yumruk attı. Sonra kapıdan dışarı attı beni. Küfür etmeye devam ediyordu. Hastalar rahatsız oldu orada bir tane şehit ailesi vardı 70 yaşındaki adama da küfür ederek tehdit etti. Biz sakinleştiğini zannettik ama ondan sonra tekrar gelerek tehdit etti. Bu böyle bitmesin hastanenin dışında tekrar halledelim diye tehditler ve argo sözlerde bulundu sonrasında ben buna sessiz kalmamak amacıyla polisi aradım. Bizim de idari birimlerimize haber verdik. Polisler geldi. Şikayette bulundum ifademi aldılar. Darp raporu da aldım. Gereken bütün hukuki yollara başvuracağız. Hiçbir şekilde hiçbir şiddete sağlık sektöründe olan hiçbir şiddeti tavsiye etmiyoruz, şiddeti de kınıyoruz" dedi.
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